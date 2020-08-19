17:38 (мск), источник: BBC News Русская служба
Бритни Спирс просит суд не возвращать отцу опекунство над собой. У нее другой опекун
Джейми Спирс временно перестал исполнять роль опекуна в 2019 году
Американская певица Бритни Спирс попросила не возвращать опекунство над собой ее отцу Джейми Спирс, который получил его 12 лет назад
Он временно перестал исполнять роль опекуна в 2019 году
Некоторые фанаты Бритни считают, что она живет под опекой против своей воли и запустили в соцсетях хэштег #FreeBritney («Свободу Бритни»).
«Бритни категорически против того, чтобы ее отец Джеймс возвращался к роли ее опекуна», — говорится в документе, поданном в суд штата Калифорния в
Там сообщается, что певица поддержала первоначальное назначение отца опекуном, поскольку, по ее словам, он «спас ее от разрушения, эксплуатации со стороны хищных лиц и финансового краха», а также помог ей «вернуть себе положение исполнителя мирового класса».
Несмотря на это, она хочет, чтобы ее постоянным опекуном после того, как 22 августа закончится срок временного опекунства, стал Монтгомери.
Адвокат певицы заявил, что, скорее всего, Джейми Спирс оспорит ходатайство о лишении его опекунства.
Также в документе говорится, что Бритни в ближайшее время не планирует возвращаться к концертной деятельности. В последний раз она выступала на сцене в октябре 2018 года. В 2019 году она отменила свои концерты в
С 2008 года по решению суда Бритни Спирс не контролирует свои финансы, а также некоторые аспекты своей карьеры.
Опекунство обычно назначается над людьми, которые по
Последние 10 лет отец певицы и адвокат распоряжаются ее имуществом и финансами, а также контролируют ее личную жизнь. Например, они могут ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с ее врачами.
Все началось с того, что в 2007 году Бритни решила развестись с Кевином Федерлайном, который пробыл ее мужем всего два года, но успел стать отцом двоих сыновей — Шона Престона и Джейдена Джеймса.
Федерлайн, бывший до брака танцовщиком из сопроводительной труппы Бритни, подал на родительские права на обоих детей и получил их, ссылаясь на «неадекватное поведение» Бритни, а именно: обривание головы (что Бритни, по ее словам, сделала в знак солидарности с собственной тетей, незадолго до того скончавшейся от рака), нападение на автомобиль преследовавшего ее папарацци, злоупотребление наркотиками и даже тот факт, что она начала говорить с «британским акцентом».
В январе 2008 года ее определили в психиатрическую клинику (по словам самой Бритни, без ее согласия), и месяц спустя отец певицы Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет получили временное опекунство над ней, которое в октябре того же года перешло в постоянное — согласно письменному прошению ее отца.
В 2009 году в соцсетях появился хэштег «свободу Бритни», который стал девизом кампании поклонников певицы, которые обвиняют ее отца в навязывании чрезмерного контроля над артисткой.
В июле, когда проходило последнее слушание, некоторые из них пришли к зданию суда. Петицию в интернете подписали 100 тыс. человек. Они считают, что их идола нужно спасать. Близкие певицы называют такое представление о ее жизни конспирологией.
Певица никак не комментировала кампанию, но периодически публиковала фото и видео в «Инстаграме», на которых она в основном занимается танцами.
Ходили слухи, что у нее нет доступа к соцсетям и от ее имени выкладываются старые съемки. Однако в мае в одной из публикаций она сказала: «Если вы думаете, что я не сама выкладываю свои видео… вы ошибаетесь».
На днях она опубликовала фото, на котором можно увидеть время и дату, сопроводив его подписью «чтобы вы, ребята, не думали, что это старье».
В июле она написала: «Я понимаю, что не всем нравятся мои публикации и не все их понимают, но это я, и я счастлива… это истинная я и настолько реальная, насколько это возможно».
В апреле певица сообщила в «Инстаграме», что случайно сожгла свой домашний спортзал, и это встревожило некоторых поклонников.
Также Бритни выложила видео, в котором она просто ходит
Надень желтую майку в своем следующем видео, если тебе нужна помощь.
То же самое произошло и с призывом к певице разместить фото голубя, если она попала в беду: в аккаунте певицы действительно появилась старинная картинка с херувимами и голубками.