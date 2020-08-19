Beautiful ?️ https://t.co/csVjF5m2aA— Metro (@MetroUK) August 18, 2020
17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новорожденный малыш помог отцу сделать предложение маме
Этому посодействовали и медсестры в больнице.
Двухдневный новорожденный малыш Коби Селлорс уже успел сделать большое дело и попасть на страницы мировых СМИ. Дело в том, что мальчик, сам того не зная, помог своему папе сделать предложение маме. Коби появился на свет в середине августа раньше срока, а потому первые дни своей жизни он провел в инкубаторе на специальном дыхательном аппарате.
Его родители — 29-летний Джон Селлорс и 26-летняя Сайан Стаффорд вместе уже 8 лет, но до сих пор не женаты. У них также есть 4-летняя дочь Руби. По словам Джона, рождение сына и стресс от его первых дней жизни подтолкнули его к тому, чтобы официально закрепить их семейный союз.
Мужчина купил кольцо и попросил медсестер, ухаживающих за Коби, посодействовать в организации предложения. Пока родители малыша обедали в кафе, работницы больницы положили в инкубатор рядом с Коби коробочку с кольцом и записку: «Мамочка, ты выйдешь замуж за папочку?».
По словам Сайан, когда она вернулась в палату, то не сразу заметила записку, ведь медсестры
Сообщается, что Коби уже через пару дней сможет вернуться домой, и тогда Джон и Сайан начнут планировать свою свадьбу.
Екатерина Гура