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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новорожденный малыш помог отцу сделать предложение маме

Этому посодействовали и медсестры в больнице.

Двухдневный новорожденный малыш Коби Селлорс уже успел сделать большое дело и попасть на страницы мировых СМИ. Дело в том, что мальчик, сам того не зная, помог своему папе сделать предложение маме. Коби появился на свет в середине августа раньше срока, а потому первые дни своей жизни он провел в инкубаторе на специальном дыхательном аппарате.

Его родители — 29-летний Джон Селлорс и 26-летняя Сайан Стаффорд вместе уже 8 лет, но до сих пор не женаты. У них также есть 4-летняя дочь Руби. По словам Джона, рождение сына и стресс от его первых дней жизни подтолкнули его к тому, чтобы официально закрепить их семейный союз.

Мужчина купил кольцо и попросил медсестер, ухаживающих за Коби, посодействовать в организации предложения. Пока родители малыша обедали в кафе, работницы больницы положили в инкубатор рядом с Коби коробочку с кольцом и записку: «Мамочка, ты выйдешь замуж за папочку?».

По словам Сайан, когда она вернулась в палату, то не сразу заметила записку, ведь медсестры наконец отключили малыша от аппарата искусственного дыхания, и он смог самостоятельно дышать. Радостная мама была так переполнена эмоциями, что Джону пришлось намекнуть на сюрприз, пишет Metro.

Сообщается, что Коби уже через пару дней сможет вернуться домой, и тогда Джон и Сайан начнут планировать свою свадьбу.

Екатерина Гура

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