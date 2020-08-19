Коронавирус: потеря обоняния и вкуса отличается от обычной простуды и гриппа

Об этом с уверенностью заявляют теперь европейские исследователи, изучившие опыт пациентов, переживших коронавирус, и опубликовавшие результаты своей работы в журнале Rhinology.
При этом таких симптомов, как забитый нос или сильный насморк, обычно не наблюдается: чаще всего больные коронавирусом могут свободно дышать (проблемы с легкими — это уже отдельная история).
К этому следует добавить и потерю вкуса. Причем потерю реальную: то есть у больных не просто изменяются вкусовые ощущения в связи с потерей обоняния, что было бы вполне объяснимо, а они напрочь его теряют, так, что не в состоянии отличить сладкое от горького.
В ходе исследования руководитель группы из Университета Восточной Англии, профессор Карл Филпот отобрал группу из 30 добровольцев: 10 были больны коронавирусом, еще 10 страдали от простуды и последняя десятка было совершенно здорова.
«Похоже, и в самом деле имеются характерные признаки, отличающие коронавирус от других респираторных заболеваний, — полагает профессор Филпот. — А это очень важно, поскольку тестирование на обоняние и вкус помогли бы отличать пациентов с коронавиурсом от больных обычных гриппом или простудой».
По словам профессора, люди могли бы сами успешно проводить такие тесты в домашних условиях, используя подручные продукты вроде кофе, чеснока, лимонов и сахара.
При этом он подчеркивает, что при подозрении на коронавирус обычный тест, при котором берутся пробы из носа и горла,
Кстати, у большинства пациентов, переболевших коронавирусом, обоняние и вкус возвращаются в норму через несколько недель.
Чтобы понять биохимический механизм потери обоняния, профессор Эндрю Лэйн из Университета Джонса Хопкинса решил заглянуть поглубже в носы пациентов и сделал там одно важное открытие, результаты которого были опубликованы в издании European Respiratory Journal.
Профессор Лэйн с коллегами обнаружил в зоне, отвечающей за обоняние, чрезвычайно высокую концентрацию фермента АПФ-2 (это
«Сейчас мы проводим дополнительные лабораторные эксперименты, чтобы выяснить, в самом ли деле вирус использует эти клетки для проникновения в человеческий организм и его заражения, — поясняет профессор Лэйн. — Если это и в самом деле так, мы могли бы справиться с этой инфекцией посредством антивирусной терапии, проводя лечение непосредственно через нос».