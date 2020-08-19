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18:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: потеря обоняния и вкуса отличается от обычной простуды и гриппа

Потеря обоняния, которая может сопровождать Covid-19, сильно отличается от того, что люди порой испытывают при обычной простуде или гриппе.

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Источник: GETTY IMAGES

Об этом с уверенностью заявляют теперь европейские исследователи, изучившие опыт пациентов, переживших коронавирус, и опубликовавшие результаты своей работы в журнале Rhinology.

При Covid-19 потеря обоняния бывает мгновенной и практически полной.

При этом таких симптомов, как забитый нос или сильный насморк, обычно не наблюдается: чаще всего больные коронавирусом могут свободно дышать (проблемы с легкими — это уже отдельная история).

К этому следует добавить и потерю вкуса. Причем потерю реальную: то есть у больных не просто изменяются вкусовые ощущения в связи с потерей обоняния, что было бы вполне объяснимо, а они напрочь его теряют, так, что не в состоянии отличить сладкое от горького.

Специалисты подозревают, что вирус непосредственно действует на нервные клетки, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.

Простой анализ

Быстрый тест нетрудно провести в домашних условиях | Источник: GETTY IMAGES

В ходе исследования руководитель группы из Университета Восточной Англии, профессор Карл Филпот отобрал группу из 30 добровольцев: 10 были больны коронавирусом, еще 10 страдали от простуды и последняя десятка было совершенно здорова.

У пациентов с Covid-19 потеря обоняния наблюдалась особенно ярко. Они с трудом различали запахи и вовсе не могли отличить сладкое от горького.

«Похоже, и в самом деле имеются характерные признаки, отличающие коронавирус от других респираторных заболеваний, — полагает профессор Филпот. — А это очень важно, поскольку тестирование на обоняние и вкус помогли бы отличать пациентов с коронавиурсом от больных обычных гриппом или простудой».

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По словам профессора, люди могли бы сами успешно проводить такие тесты в домашних условиях, используя подручные продукты вроде кофе, чеснока, лимонов и сахара.

При этом он подчеркивает, что при подозрении на коронавирус обычный тест, при котором берутся пробы из носа и горла, по-прежнему необходим.

Кстати, у большинства пациентов, переболевших коронавирусом, обоняние и вкус возвращаются в норму через несколько недель.

Все дело в носу?

Чтобы понять биохимический механизм потери обоняния, профессор Эндрю Лэйн из Университета Джонса Хопкинса решил заглянуть поглубже в носы пациентов и сделал там одно важное открытие, результаты которого были опубликованы в издании European Respiratory Journal.

Тестирование на обоняние и вкус помогли бы отличать пациентов с коронавиурсом от больных обычных гриппом или простудой | Источник: GETTY IMAGES

Профессор Лэйн с коллегами обнаружил в зоне, отвечающей за обоняние, чрезвычайно высокую концентрацию фермента АПФ-2 (это ангиотензин-превращающий фермент 2, или цинксодержащий металлофермент). Этот фермент, по мнению ученых, служит своеобразными воротами, позволяющими коронавирусу проникать в клетки организма и вызывать заражение.

«Сейчас мы проводим дополнительные лабораторные эксперименты, чтобы выяснить, в самом ли деле вирус использует эти клетки для проникновения в человеческий организм и его заражения, — поясняет профессор Лэйн. — Если это и в самом деле так, мы могли бы справиться с этой инфекцией посредством антивирусной терапии, проводя лечение непосредственно через нос».

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