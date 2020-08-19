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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые считают, что в облаках Венеры может быть жизнь

Но пока это лишь теория.

Источник: NASA

Более 50 лет назад астроном Карл Саган сделал предположение, что в богатых серой облаках Венеры могут жить микробы. В 2020 году эту теорию решили развить ученые из Массачусетского технологического института.

Планетолог Сара Сигер вместе со своими коллегами написала работу о возможностях для инопланетной жизни. Ученые предполагают, что микробы могли бы превращать серные облака в соединения, которые защищают организмы от резких ультрафиолетовых лучей и в те, которые позволяют им фотосинтезировать.

Пока главная проблема этой теории в том, что непонятно, как предполагаемые живые микроорганизмы могут удерживаться на одном уровне атмосферы, ведь при попадании в нижние слои они просто сгорят.

Доктор Сигер предполагает, что бактерии могут циклически двигаться вверх и вниз. При попадании в нижние уровни атмосферы Венеры часть бактерий погибнет, но, возможно, некоторые просто «впадут в спячку». А вернувшись вместе с турбулентными восходящими потоками на свой уровень, они смогут проснуться и продолжить размножаться.

Екатерина Гура

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