18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые считают, что в облаках Венеры может быть жизнь
Но пока это лишь теория.
Более 50 лет назад астроном Карл Саган сделал предположение, что в богатых серой облаках Венеры могут жить микробы. В 2020 году эту теорию решили развить ученые из Массачусетского технологического института.
Планетолог Сара Сигер вместе со своими коллегами написала работу о возможностях для инопланетной жизни. Ученые предполагают, что микробы могли бы превращать серные облака в соединения, которые защищают организмы от резких ультрафиолетовых лучей и в те, которые позволяют им фотосинтезировать.
Доктор Сигер предполагает, что бактерии могут циклически двигаться вверх и вниз. При попадании в нижние уровни атмосферы Венеры часть бактерий погибнет, но, возможно, некоторые просто «впадут в спячку». А вернувшись вместе с турбулентными восходящими потоками на свой уровень, они смогут проснуться и продолжить размножаться.
Екатерина Гура