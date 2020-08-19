22:13 (мск), источник: ТАСС
В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса
ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/ — По последним данным, общее число случаев инфицирования в стране превысило 58,4 тыс.
Япония в настоящее время находится в середине второй волны коронавируса, а пик заражаемости почти пройден. Об этом заявил в среду председатель Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда.
«Сейчас Япония находится в середине второй волны. По всей видимости, Токио и Япония в целом почти прошли пиковый период прироста новых случаев заражения. Нам необходимо сохранять осторожность, и следить за тем, не будет ли нового роста», — приводит его слова телеканал NHK.
Татэда выступил с докладом на открытии трехдневного заседания общества. Он также предупредил, что жить в условиях коронавируса придется долго. «Ожидается, что в будущем наступит третья и четвертая волны, и нам придется свыкнуться с жизнью в новых условиях. Поэтому мы должны постараться максимально сократить число тяжелых больных», — добавил он.
Япония с начала июля переживает всплеск заражаемости коронавирусом. Первая волна была зафиксирована в стране в
Тем не менее с начала августа число больных в тяжелом состоянии выросло в четыре раза с 80 до 240.