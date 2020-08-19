Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
8Извержение стратовулкана Синабунг
22:40 (мск), источник: РБК

Курский губернатор сделал прививку от коронавируса

По словам Романа Старовойта, вакцинация прошла две недели назад в Москве. О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:27 MSK, 19.08
Инфицировано937 321+4 828
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
6.0819.08
Скончалось15 989+117
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
6.0819.08
Выздоровело749 423+6 795
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
6.0819.08
Инфицировано22 233 473+259 080
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
6.0819.08
Скончалось783 243+7 086
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
6.0819.08
Выздоровело14 160 988+226 456
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
6.0819.08
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса. Об этом он сказал в эфире областного телеканала «Сейм».

«Две недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. Через неделю нужно будет сделать вторую», — сказал Старовойт, отметив, что «дистанционно» находится под наблюдением врачей.

«После второй прививки у меня возьмут анализ крови, там будут видны титры антител. Я вхожу в контрольную группу и поделюсь с вами результатами», — рассказал губернатор. По его словам, он решил сделать прививку перед тем, как прививать жителей региона.

Читайте также
Ученые раскрыли механизм заражения клеток коронавирусом

РБК направил запрос в Минздрав.

О регистрации российской вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), она получила название название «Спутник-V». Тогда Путин рассказал, что прививку от коронавируса в рамках эксперимента сделала его дочь.

Первые испытания вакцины НИЦЭМ на людях начали в Москве 17 июня в двух местах — в Сеченовском университете и Военном госпитале имени Бурденко, в каждом из них участвовали 38 добровольцев. Испытания завершили в середине июля.

В июле Bloomberg написал, что некоторым медицинским работникам и чиновникам в Москве уже предложили сделать вакцину от коронавируса.

Один из собеседников агентства указывал, что информацию не разглашали, чтобы уменьшить число потенциальных желающих.

В Минздраве в ответ на сообщения о вакцинации чиновников указали, что вакцину от коронавируса можно будет сделать только после окончания процесса ее создания и выдачи регистрационного удостоверения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Совфеде назвали условие для выплат на детей до 16 лет в августе
Лукашенко угрожает применением силы?
СМИ: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ на фоне пандемии
В Германии людям будут раздавать по 1200 евро в месяц
Новые вспышки вируса: Европа вновь погружается в локдаун
Новак предупредил о «черных лебедях»
В РАН выдвинули версии происхождения снятых с МКС объектов
«Зенит» одержал третью победу подряд в чемпионате России
Чем отличается потеря обоняния при COVID-19 от обычной простуды
Hi-Tech
Как выглядит тайная китайская пещера для подводных лодок Ее «выдал» удачный спутниковый снимок
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Новости партнеров
Как Россия намерена положить конец доминированию США в Сети?
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
КПРФ: Россия должна немедленно вмешаться в протесты Беларуси
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Дети
Беременная Подольская в комбинации станцевала на кровати (видео) Певица улетела на отдых в Турцию
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь