22:40 (мск), источник: РБК
Курский губернатор сделал прививку от коронавируса
По словам Романа Старовойта, вакцинация прошла две недели назад в Москве. О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса. Об этом он сказал в эфире областного телеканала «Сейм».
«Две недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. Через неделю нужно будет сделать вторую», — сказал Старовойт, отметив, что «дистанционно» находится под наблюдением врачей.
«После второй прививки у меня возьмут анализ крови, там будут видны титры антител. Я вхожу в контрольную группу и поделюсь с вами результатами», — рассказал губернатор. По его словам, он решил сделать прививку перед тем, как прививать жителей региона.
РБК направил запрос в Минздрав.
О регистрации российской вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), она получила название название «Спутник-V». Тогда Путин рассказал, что прививку от коронавируса в рамках эксперимента сделала его дочь.
Первые испытания вакцины НИЦЭМ на людях начали в Москве 17 июня в двух местах — в Сеченовском университете и Военном госпитале имени Бурденко, в каждом из них участвовали 38 добровольцев. Испытания завершили в середине июля.
В июле Bloomberg написал, что некоторым медицинским работникам и чиновникам в Москве уже предложили сделать вакцину от коронавируса.
В Минздраве в ответ на сообщения о вакцинации чиновников указали, что вакцину от коронавируса можно будет сделать только после окончания процесса ее создания и выдачи регистрационного удостоверения.