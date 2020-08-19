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23:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В Белоруссии вновь проходят митинги оппозиции

На площади Независимости в Минске проходит акция сторонников оппозиции, сообщает Tut.by. Митингующие вышли на площадь после традиционной акции у здания МВД Белоруссии и проспекта Независимости, к ним, по сообщению «МБХ медиа», приехала член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

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Источник: AP 2020

Проспект Независимости, по сообщению Nexta Live, был перекрыт, через ограждения пропускали только автоколонну с государственными флагами Белоруссии. Находящиеся рядом люди освистали проезжающих.

Акции в поддержку оппозиции прошли и в других городах Белоруссии: Бресте, Гродно, Дзержинске. Митинг в Гродно закончился после полутора часов демонстрации, при этом местное телевидение отказалось вести трансляцию, а власти не предоставили организаторам звуковую аппаратуру, сообщает «Sputnik Беларусь».

Параллельно в Минске у метро «Могилевская» прошла акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Корреспондент «МБХ медиа» оценивает число участников проправительственной акции в тысячу человек. К 20:30 по местному времени митинг завершился, сторонники оппозиции при этом продолжают акцию.

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Правоохранители и участники акции

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции во время столкновения с правоохранителями

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники протеста стоят напротив сотрудников правоохранительных органов

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Столкновения на улице

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Медработники оказывают первую помощь участнику акции

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции возле построенных ими баррикад

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Раненый участник акции

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участницы акции протеста

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участница акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участник акции стоит на коленях перед сотрудниками правоохранительных органов

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Плакаты участниц акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа с флагом

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции «Цепь солидарности»

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Протестующие на проспекте Независимости, где расположен Дом правительства и здание ЦИКа

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Акция протеста на проспекте Независимости

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Бастующие работники Минского тракторного завода направляются к Дому правительства

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Протестующие на проспекте Независимости

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции в память по погибшему во время протестов

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко (на фото)

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Акция оппозиции «Марш Свободы» и митинг с требованием отставки Александра Лукашенко

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники митинга за отставку Александра Лукашенко

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Митинг с требованием отставки Александра Лукашенко возле обелиска «Минск — город-герой»

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции на площади Ленина

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники митинга

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Похороны 25-летнего Александра Вихора, который умер после задержания на акции протеста

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после сообщения ЦИКа о значительном преимуществе действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. В первые дни акций были задержаны около 7 тыс. человек, более 600 получили травмы. Позднее уличные протесты приняли мирную форму, на предприятиях при этом начались забастовки.

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