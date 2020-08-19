В Белоруссии вновь проходят митинги оппозиции

Проспект Независимости, по сообщению Nexta Live, был перекрыт, через ограждения пропускали только автоколонну с государственными флагами Белоруссии. Находящиеся рядом люди освистали проезжающих.
Акции в поддержку оппозиции прошли и в других городах Белоруссии: Бресте, Гродно, Дзержинске. Митинг в Гродно закончился после полутора часов демонстрации, при этом местное телевидение отказалось вести трансляцию, а власти не предоставили организаторам звуковую аппаратуру, сообщает «Sputnik Беларусь».
Параллельно в Минске у метро «Могилевская» прошла акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Корреспондент «МБХ медиа» оценивает число участников проправительственной акции в тысячу человек. К 20:30 по местному времени митинг завершился, сторонники оппозиции при этом продолжают акцию.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после сообщения ЦИКа о значительном преимуществе действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. В первые дни акций были задержаны около 7 тыс. человек, более 600 получили травмы. Позднее уличные протесты приняли мирную форму, на предприятиях при этом начались забастовки.