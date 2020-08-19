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19 августа, источник: m24.ru

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:27 MSK, 20.08
Инфицировано937 321+4 828
6.08
5267
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Скончалось15 989+117
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Выздоровело749 423+6 795
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Инфицировано22 244 179+256 972
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Скончалось783 525+6 611
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Выздоровело14 168 389+190 206
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6.0819.08
Источник: Москва 24

У всех скончавшихся был зафиксирован диагноз «пневмония», отметили в Оперштабе. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице скончались 4 698 человека с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 4 828 новых случаев COVID-19. Из них 1 230 пациентов не имели клинических проявлений инфекции.

Москва продолжает оставаться во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Число новых случаев COVID-19 в столице составляет 5,45 на 100 тысяч человек.

Ранее немецкие ученые объявили, что им удалось обнаружить механизм заражения коронавирусом. По мнению специалистов, пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.

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