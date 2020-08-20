03:16 (мск), источник: Известия
Угадать мелодию: музыка помогает больным COVID-19 «отучиться» от ИВЛ
Выбранные самим пациентом композиции способны снять зависимость от искусственной вентиляции легких.
Музыкальная терапия способна облегчить состояние пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, быстрее избавиться от помощи искусственной вентиляции и снизить стресс. К такому выводу пришли зарубежные ученые и российские эксперты, опрошенные «Известиями». Однако важно, чтобы музыка нравилась самому больному и вызывала у него положительные эмоции. Именно в этом случае ее терапевтический эффект позволит сгладить неприятные ощущения на ИВЛ и быстрее начать дышать самостоятельно.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — последний шанс для пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. По данным, которые ранее приводил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, выживаемость попавших на ИВЛ больных составляет 13,6%. Остальных спасти не удается.
ИВЛ берет на себя процесс обеспечения организма кислородом, когда перестают работать легкие, что дает организму время на борьбу с заболеванием. При ковидной пневмонии человек может находиться на искусственной вентиляции довольно долго — дни и даже недели. Но чем длительнее период времени, в течение которого человек подключен к аппарату и находится на седативных средствах, тем больше снижается тонус и сила мышц, ответственных за дыхание. Тем, кому удается «слезть» с ИВЛ, приходится заново учиться ходить, говорить или глотать.
— Частое явление — рассинхронизация человека и ИВЛ, так как первый может хотеть выдохнуть, второй в этот момент вдувает воздух, и наоборот, — пояснила доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии профессора В. Л. Зельмана ИМПЗ НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Елена Непорада. — Обычно это переносится очень тяжело и может вызвать панику со стороны пациента. Поэтому обойтись без изменения настроек аппарата и введения седативных препаратов невозможно.
На помощь в реабилитации таких пациентов могут прийти даже такие простые методы, как музыкальная терапия. Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов (США) сообщили, что музыка может оказывать положительное влияние на пациентов, подключенных к ИВЛ. Кроме того, исследователи предположили, что это может принести пользу пациентам и во время отлучения от искусственной вентиляции легких.
Они провели эксперимент с участием 805 тяжелобольных людей из 14 разных групп средним возрастом 58 лет, находящихся на ИВЛ. Все участники были в состоянии стресса. Им предлагали один 20−30-минутный сеанс музыкальной терапии. Полученные результаты показали, что прослушивание музыки привело к значительному снижению тревожности и последовательно снижало частоту дыхания и систолическое артериальное давление.
Авторы работы также сообщили о трех похожих крупных исследованиях, посвященных влиянию музыки на здоровье людей. В них говорилось о тенденциях к снижению сокращении потребления седативных и анальгетических средств в группах испытуемых, слушающих музыку.
Согласны с этим и исследователи из департамента дерматологии в Сиднее (Австралия).
В частности, она оказалась полезной для облегчения симптомов зуда и жжения у пациентов, нередко возникающих при ношении маски и использовании трубки.
Обычно неприятные ощущения пациентов на ИВЛ связаны с невозможностью двигаться и самостоятельно менять положение тела, потребностью повернуть голову, закрыть рот или проглотить слюну.
Дискомфорт и боль связаны также с инородными телами, которые необходимы для обеспечения искусственной вентиляции — это различные трубки и катетеры, зонды. Зачастую у таких больных зафиксированы руки — это предотвращает случайное извлечение трубок и катетеров, но доставляет дополнительные неудобства. К массе неприятных физических ощущений прибавляется чувство нахождения в больнице, невозможность общения с родственниками и дефицит информации.
— Поэтому все средства, которые могут отвлечь пациента и являются источником информации, связывающей его с привычной жизнью и миром семьи, очень важны, — поясняет Елена Непорада. — Это, например, общение с персоналом и, если возможно, с родственниками. Также существует практика прослушивания в наушниках радио — сочетание новостей и музыки, прослушивания аудиопосланий близких или любимой музыки, просмотр телевизора. Все это очень важно для поддержания психологического здоровья и настроя пациента на выздоровление.
Учитывая, что
— Как минимум, музыкальная терапия не возбраняется, если пациент находится на ИВЛ, — считает интенсивный терапевт кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Роман Комнов. — Если человек в сознании, любимая музыка и аудиокниги — хорошие способы облегчения неприятных ощущений, и они точно помогают перенести эти процедуры.
Таковы общие выводы, но что касается музыкального стиля, необходимого для релаксации пациента, тут однозначные выводы сделать трудно. Например, согласно статье ученых из США, врачи пробуют как сами выбирать музыкальные произведения, так и ставить выбранные пациентами. Наиболее значимый терапевтический эффект проявился в двух исследованиях, где пациентам предлагали или самостоятельно выбрать музыку, или список для выбора был очень широк.
— Конечно, музыка является элементом комфорта человека, может отвлечь от болезненных реалий, — объясняет руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан. — Позитивная музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов — своего рода «внутренний наркотик».
Фундаментальные исследования механизмов влияния музыки на мозг еще впереди, но ее благотворное действие на состояние человека отмечено не только в быту, но и при лечении различного рода недомоганий человека.
По мнению профессора Каплана, воздействие музыки на мозг как здоровых людей, так и пациентов с нарушением физиологических функций должно стать предметом расширенных научных исследований. Особенно, считает ученый, это касается пациентов, подключенных к искусственным системам жизнеобеспечения, в том числе аппаратам ИВЛ.
Ольга Коленцова, Анна Урманцева