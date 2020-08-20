Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
03:16 (мск), источник: Известия

Угадать мелодию: музыка помогает больным COVID-19 «отучиться» от ИВЛ

Выбранные самим пациентом композиции способны снять зависимость от искусственной вентиляции легких.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:27 MSK, 20.08
Инфицировано937 321+4 828
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
6.0819.08
Скончалось15 989+117
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
6.0819.08
Выздоровело749 423+6 795
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
6.0819.08
Инфицировано22 262 946+208 646
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
6.0819.08
Скончалось784 107+4 664
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
6.0819.08
Выздоровело14 250 202+225 305
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
6.0819.08
Источник: Известия

Музыкальная терапия способна облегчить состояние пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, быстрее избавиться от помощи искусственной вентиляции и снизить стресс. К такому выводу пришли зарубежные ученые и российские эксперты, опрошенные «Известиями». Однако важно, чтобы музыка нравилась самому больному и вызывала у него положительные эмоции. Именно в этом случае ее терапевтический эффект позволит сгладить неприятные ощущения на ИВЛ и быстрее начать дышать самостоятельно.

Искусство не требует жертв

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — последний шанс для пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. По данным, которые ранее приводил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, выживаемость попавших на ИВЛ больных составляет 13,6%. Остальных спасти не удается.

Читайте также
«Обычно прибывает несколько волн»: главврач «Коммунарки» Денис Проценко о новых методах борьбы с COVID-19 и о том, что будет осенью

ИВЛ берет на себя процесс обеспечения организма кислородом, когда перестают работать легкие, что дает организму время на борьбу с заболеванием. При ковидной пневмонии человек может находиться на искусственной вентиляции довольно долго — дни и даже недели. Но чем длительнее период времени, в течение которого человек подключен к аппарату и находится на седативных средствах, тем больше снижается тонус и сила мышц, ответственных за дыхание. Тем, кому удается «слезть» с ИВЛ, приходится заново учиться ходить, говорить или глотать.

— Частое явление — рассинхронизация человека и ИВЛ, так как первый может хотеть выдохнуть, второй в этот момент вдувает воздух, и наоборот, — пояснила доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии профессора В. Л. Зельмана ИМПЗ НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Елена Непорада. — Обычно это переносится очень тяжело и может вызвать панику со стороны пациента. Поэтому обойтись без изменения настроек аппарата и введения седативных препаратов невозможно.

Чем быстрее человек отвыкнет от помощи аппарата и сможет дышать самостоятельно, тем лучше. Но это довольно сложная задача — больные COVID-19 нередко долгое время находятся в глубоком медикаметозном сне.

На помощь в реабилитации таких пациентов могут прийти даже такие простые методы, как музыкальная терапия. Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов (США) сообщили, что музыка может оказывать положительное влияние на пациентов, подключенных к ИВЛ. Кроме того, исследователи предположили, что это может принести пользу пациентам и во время отлучения от искусственной вентиляции легких.

Новость
Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

Они провели эксперимент с участием 805 тяжелобольных людей из 14 разных групп средним возрастом 58 лет, находящихся на ИВЛ. Все участники были в состоянии стресса. Им предлагали один 20−30-минутный сеанс музыкальной терапии. Полученные результаты показали, что прослушивание музыки привело к значительному снижению тревожности и последовательно снижало частоту дыхания и систолическое артериальное давление.

Авторы работы также сообщили о трех похожих крупных исследованиях, посвященных влиянию музыки на здоровье людей. В них говорилось о тенденциях к снижению сокращении потребления седативных и анальгетических средств в группах испытуемых, слушающих музыку.

Согласны с этим и исследователи из департамента дерматологии в Сиднее (Австралия).

По их данным, музыкальная терапия приводила к значительному снижению болевых ощущений у пациентов.

В частности, она оказалась полезной для облегчения симптомов зуда и жжения у пациентов, нередко возникающих при ношении маски и использовании трубки.

Слушают сердцем

Обычно неприятные ощущения пациентов на ИВЛ связаны с невозможностью двигаться и самостоятельно менять положение тела, потребностью повернуть голову, закрыть рот или проглотить слюну.

Новость
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19

Дискомфорт и боль связаны также с инородными телами, которые необходимы для обеспечения искусственной вентиляции — это различные трубки и катетеры, зонды. Зачастую у таких больных зафиксированы руки — это предотвращает случайное извлечение трубок и катетеров, но доставляет дополнительные неудобства. К массе неприятных физических ощущений прибавляется чувство нахождения в больнице, невозможность общения с родственниками и дефицит информации.

— Поэтому все средства, которые могут отвлечь пациента и являются источником информации, связывающей его с привычной жизнью и миром семьи, очень важны, — поясняет Елена Непорада. — Это, например, общение с персоналом и, если возможно, с родственниками. Также существует практика прослушивания в наушниках радио — сочетание новостей и музыки, прослушивания аудиопосланий близких или любимой музыки, просмотр телевизора. Все это очень важно для поддержания психологического здоровья и настроя пациента на выздоровление.

В частности, состояние психоэмоциональной сферы и вегетативной нервной системы играет огромную роль в патогенезе практически всех кардиозаболеваний.

Учитывая, что сердечно-сосудистые патологии нередко сопровождают COVID-19 и становятся причинами смерти, регулировка работы сердца крайне важна для выздоровления. Известно, что сердцебиение человека в некоторой мере подстраивается под музыку. Итоговая направленность реакции зависит от комбинации целого ряда характеристик произведения: фактуры, тембра, мелодии, гармонии, темпа, динамики и т. д.

Новость
Ученые назвали три дополнительных симптома коронавируса

— Как минимум, музыкальная терапия не возбраняется, если пациент находится на ИВЛ, — считает интенсивный терапевт кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Роман Комнов. — Если человек в сознании, любимая музыка и аудиокниги — хорошие способы облегчения неприятных ощущений, и они точно помогают перенести эти процедуры.

Таковы общие выводы, но что касается музыкального стиля, необходимого для релаксации пациента, тут однозначные выводы сделать трудно. Например, согласно статье ученых из США, врачи пробуют как сами выбирать музыкальные произведения, так и ставить выбранные пациентами. Наиболее значимый терапевтический эффект проявился в двух исследованиях, где пациентам предлагали или самостоятельно выбрать музыку, или список для выбора был очень широк.

— Конечно, музыка является элементом комфорта человека, может отвлечь от болезненных реалий, — объясняет руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан. — Позитивная музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов — своего рода «внутренний наркотик».

Фундаментальные исследования механизмов влияния музыки на мозг еще впереди, но ее благотворное действие на состояние человека отмечено не только в быту, но и при лечении различного рода недомоганий человека.
Александр Каплан

По мнению профессора Каплана, воздействие музыки на мозг как здоровых людей, так и пациентов с нарушением физиологических функций должно стать предметом расширенных научных исследований. Особенно, считает ученый, это касается пациентов, подключенных к искусственным системам жизнеобеспечения, в том числе аппаратам ИВЛ.

Ольга Коленцова, Анна Урманцева

Во время загрузки произошла ошибка.
 В темпе банка: ЦБ планирует сократить сроки разблокировки счетов
«Мы не видим, чем мы управляем»
СМИ: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ
В Германии людям будут раздавать по 1200 евро в месяц
Россияне начали массово скупать билеты на закрытые направления
Вынесен приговор полицейским, избившим следователя в Алуште
СП заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России
Экс-юрист ФБР признал подлог по делу о «сговоре» Трампа с РФ
Определились все финалисты Лиги чемпионов по футболу
Здоровье
Секрет стройности француженок объяснили Залог стройности кроется в их манере питания.
Hi-Tech
Как выглядит тайная китайская пещера для подводных лодок Ее «выдал» удачный спутниковый снимок
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 295
Как я провел лето. 145
Привет честной компании. 115
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» 79
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Леди
"Принцесса!": Бузова в очередном мини смутила фанатов (фото) Наряд звезды всколыхнул соцсети
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь