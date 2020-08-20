Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
8Празднование Курбан-байрама в Москве
09:33 (мск), источник: Life.ru

Особая дата. Пенсионеры получат доплаты к праздникам

1 октября отмечается День пожилых людей. В некоторых регионах уже анонсировали дополнительные выплаты пенсионерам к этой дате. Лайф выяснил, сколько они составят и к каким ещё праздникам можно получить денежное пособие.

Источник: РИА "Новости"

Выплаты к праздникам обычно проводятся на региональном уровне и сильно различаются в зависимости от места проживания пенсионера. Что касается Дня пожилых людей, то одни регионы устанавливают фиксированную сумму и выдают её ежегодно. Другие принимают решение о выплате прямо накануне праздника.

Новость
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Как рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, ежегодные выплаты ко Дню пожилого человека установлены, например, в Ярославской и Рязанской областях. Они составляют 500 рублей. Стоит обратить внимание, что в разных регионах могут различаться условия получения денег. В одних фиксированную сумму выплачивают всем пенсионерам без исключения. В других — только с определённого возраста. Могут быть и дополнительные условия.

Возьмём в пример Ненецкий автономный округ. Там суммы больше — 5000. Правда, эти деньги выплачивают не всем пенсионерам, а только тем, кто долго прожил и проработал в регионе или имеет инвалидность. Причем люди до 70 лет, соответствующие этим критериям, получают 5000, а старше 70 — 16 640.

Также во многих регионах есть выплата к Международному дню инвалидов (3 декабря).

Обычно она составляет от 500 до 10 000 рублей в зависимости от региона.

Как правило, в тех областях, где делают выплаты ко Дню пожилого человека, есть доплаты и в День инвалидов.

Новость
В России повысят накопительные пенсии

Стоит отметить, что если в регионе будет принято решение о выплатах к празднику, то деньги перечисляются пенсионеру накануне. Например, если речь идёт о 1 октября (День пожилых людей), то перевод будет до 30 сентября. Выплата поступит автоматически. Никакого заявления дополнительно писать в органы соцзащиты не нужно.

— Во многих регионах существуют различные денежные поощрения к юбилейным датам. К примеру, в Москве есть выплаты долгожителям. В 2020 году установлены такие суммы: 100-летним юбилярам — 26 400 рублей, долгожителям в возрасте 101 год и старше — 15 840 рублей. Супружеским парам, отмечающим юбилей совместной жизни, тоже предусмотрены выплаты. Прожившие в браке 50 лет могут получить 21 120 рублей, 55 и 60 лет — 26 400, 65 и 70 лет — 31 680, — пояснила Оксана Красовская.

Выплаты юбилярам делают и в других регионах. Например, аналогичная мера поддержки есть в Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Удмуртской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Владимирской, Калужской и Мурманской областях.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Бавария" разнесла "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов
Нападающий "Ахмата" забыл правила футбола во время пенальти в чужие ворота
Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19
Эксперты рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать
Навальный госпитализирован в Омске с отравлением
Россияне начали массово скупать билеты на закрытые направления
Описана взаимосвязь денег и счастья
NYT: провинция Хубэй скрыла от Пекина масштабы эпидемии
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
В смартфонах появилась фантастическая функция Точность составляет 90%
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Новости партнеров
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Gnezdo.ru
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Леди
"Принцесса!": Бузова в очередном мини смутила фанатов (фото) Наряд звезды всколыхнул соцсети
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь