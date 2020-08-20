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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-премьер России сделал прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:27 MSK, 20.08
Инфицировано937 321+4 828
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Скончалось786 258+6 725
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Источник: РИА "Новости"

«Мне сделали прививку от ковида», — написал он, добавив, что меры предосторожности все же необходимо соблюдать.

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19 августа губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он рассказал, что в первые три-четыре дня после прививки у него першило горло и было «состояние предпростудное, ломота в мышцах».

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

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