Описана взаимосвязь денег и счастья

Хрупкое ощущение счастья недостижимо без денег, поскольку оно невозможно без еды, жилья, одежды и прочих атрибутов нормальной жизни. С другой стороны, если вы уже имеете все это, то постоянная погоня за улучшением условий жизни не сделает вас счастливым, объясняет Люция Сулейманова. Очень скоро такая гонка перестанет приносить желаемое удовлетворение, а виной тому — гормоны.
«Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. Если сегодня тебе нравится твое дело, твоя квартира и еда, которую ты покупаешь, то дофаминовым людям постоянно хочется все больше и все лучше. Через какое-то время такому человеку хочется перейти на какой-то другой уровень удовлетворенности жизнью», — рассказала радио Sputnik психолог.
На зависимость счастья от уровня достатка влияет не только гормональный фон, но и возраст.
Неудовлетворенность своим уровнем жизни характерна для людей молодых. Они не оценивают ситуацию в жизни во временной перспективе.
«Молодежи кажется, что какая-то большая сумма может появиться случайно, а о том, что потом какое-то время денег не будет, они не переживают. Отсутствие финансовой безопасности у них не вызывает страха. Люди с опытом, люди после 35 лет уже строят временную составляющую. У них состояние счастья связано больше с безопасностью, чем с различными “хотелками”. Они могут предпочитать постоянный и стабильный доход каким-то приключениям и надеждам», — рассказала Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.