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09:41 (мск), источник: Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Обратить внимание стоит и на то, как долго звонящий не сбрасывает вызов.

Источник: Pexels/СС0

Из-за участившихся в 2020 году случаев телефонного мошенничества руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов в беседе с «Праймом» призвал россиян не отвечать на вызовы с любых незнакомых им номеров.

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— Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты, — отметил Куканов.

Впрочем, одним ответом на звонок человек не причинит себе существенного вреда, однако в таком случае не надо диктовать никаких данных банковских карт. Обратить внимание стоит и на то, как долго звонящий не сбрасывает вызов. Зачастую телефонные мошенники скидывают звонок сразу, дабы стимулировать вас им перезвонить.

Кроме того, эксперт напомнил, что проверить любой номер телефона можно при помощи приложений — определителей номеров. Появляются они, к слову, благодаря таким же обычным абонентам за счёт их обратной связи.

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