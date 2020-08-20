09:41 (мск), источник: Life.ru
В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать
Обратить внимание стоит и на то, как долго звонящий не сбрасывает вызов.
— Злоумышленники с помощью специальных сервисов
Впрочем, одним ответом на звонок человек не причинит себе существенного вреда, однако в таком случае не надо диктовать никаких данных банковских карт. Обратить внимание стоит и на то, как долго звонящий не сбрасывает вызов. Зачастую телефонные мошенники скидывают звонок сразу, дабы стимулировать вас им перезвонить.
Кроме того, эксперт напомнил, что проверить любой номер телефона можно при помощи приложений — определителей номеров. Появляются они, к слову, благодаря таким же обычным абонентам за счёт их обратной связи.