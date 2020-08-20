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07:36 (мск), источник: Газета.Ру

На отели Marriott подали в суд из-за утечки данных сотен миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Marriott International подали иск после того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории, передает Financial Times.

Источник: AP 2020

По данным издания, злоумышленники имели доступ к базам данных гостей отелей с июля 2014 года по сентябрь 2018 года.

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Среди информации, которую они получили, были имена, домашние адреса, адреса электронных почт, телефонные номера, а также данные паспортов и банковских карт.

Коллективный иск в Высокий суд Лондона подал журналист Мартин Брайант. В нем приняли участие люди, которые останавливались в отелях группы Starwood Hotels, входящей в Marriott International. За время взлома в данных отелях останавливались около 7 млн гостей. Все они автоматически стали участниками иска, если не выказали желания не участвовать в нем.

Взломаны оказались также базы отелей W Hotels, Sheraton Hotels & Resorts и Le Meridien Hotels & Resorts.

Издание напомнило, что на Marriott уже подавали в суд из-за происходившей в течение четырех лет утечки данных.

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