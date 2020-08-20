Навальный госпитализирован в Омске с отравлением

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания.
Позже Ярмыш в эфире «Эхо Москвы» рассказал о подробностях случившегося. «Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание», — сказала она. Ярмыш связала это с предвыборной кампанией.
Telegram-канал Baza пишет, что Навальный находится на ИВЛ. Его направили на КТ, чтобы исключить инсульт. Омский портал ngs55.ru сообщает, что Алексей Навальный в сознании, но с трудом разговаривает и передвигается.
«Тайга инфо» сообщает, что Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он был в Новосибирске. По сведениями редакции, там политик мог собирать информацию для нового расследования о депутатах от «Единой России». Затем он отправился в Томск.
«Действительно, сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города, где проводят все необходимые обследования», — сообщили порталу «Суперомск» в ведомстве.
Год назад Алексей Навальный был срочно госпитализирован с признаками острой аллергической реакции в одну из московских больниц. До госпитализации он находился в спецприемнике. Тогда политик не исключил, что его отравили.