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08:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Навальный госпитализирован в Омске с отравлением

Алексею Навальному стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске, политик был срочно госпитализирован с отравлением, сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. Как уточняет ТАСС, политик находится в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1.

Источник: AP 2020
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания.
Кира Ярмыш

Позже Ярмыш в эфире «Эхо Москвы» рассказал о подробностях случившегося. «Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание», — сказала она. Ярмыш связала это с предвыборной кампанией.

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Telegram-канал Baza пишет, что Навальный находится на ИВЛ. Его направили на КТ, чтобы исключить инсульт. Омский портал ngs55.ru сообщает, что Алексей Навальный в сознании, но с трудом разговаривает и передвигается.

«Тайга инфо» сообщает, что Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он был в Новосибирске. По сведениями редакции, там политик мог собирать информацию для нового расследования о депутатах от «Единой России». Затем он отправился в Томск.

Госпитализацию господина Навального подтвердили в омском областном Минздраве.

«Действительно, сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города, где проводят все необходимые обследования», — сообщили порталу «Суперомск» в ведомстве.

Год назад Алексей Навальный был срочно госпитализирован с признаками острой аллергической реакции в одну из московских больниц. До госпитализации он находился в спецприемнике. Тогда политик не исключил, что его отравили.

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