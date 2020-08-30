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День в истории: 30 августа
Начало войны между Россией и Швецией, открытие Земли
30 августа 1700 года началась Северная война между Россией и Швецией, которая в общей сложности длилась 21 год. Целью ее был выход России к Балтийскому морю. За годы войны царь Петр I провел ряд серьезных военных реформ, в результате которых были созданы новая сильная армия и Балтийский флот. Кроме того, был основан город
147 лет назад, в 1873 году,
За более чем 40 лет архипелаг исследовали экспедиции со всего мира, однако только в 1914 году свои права на землю заявила Россия — экспедиция во главе с капитаном Исламовым установила в ледниках российский флаг из листового железа. Сегодня Земля
В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал первый в мире электрический пылесос. Идея революционного устройства пришла к Буту, когда он увидел применявшиеся в поездах машины для сдувания пыли с сидений. Он решил что это совсем не практично, и следует не сдувать, а всасывать пыль внутрь. Он сконструировал большое устройство Puffing Billy, приводимое в движение сначала нефтяным, а потом электрическим мотором. Громоздкий пылесос перевозился лошадьми и парковался снаружи дома, а для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, который протягивали через окно. Устройство стало пользоваться популярностью, и Бут основал компанию British Vacuum Cleaner Company. Среди его клиентов был королевский дворец, а также британское адмиралтейство и казначейство.
30 августа 1918 года возле завода Михельсона в Москве на Владимира Ленина было совершено одно из самых громких покушений. Когда Ленин закончил свое обращение к рабочим и уже собирался сесть в автомобиль, прозвучали три выстрела. Вождь пролетариата был тяжело ранен, но тогда же в толпе удалось задержать стрелявшую в него женщину. Ей оказалась 28-летняя эсерка Фанни Каплан. По приговору ВЧК на четвертый день после покушения ее расстреляли.
30 августа 1974 года в Загребе произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Югославии и Хорватии. По официальной версии пассажирский экспресс Direkt Orijent, ехавший по маршруту Афины — Белград — Загреб — Дортмунд, сильно опаздывал, а потому машинист намерено увеличил допустимую скорость. На одном из участков, где скорость была ограничена, он резко затормозил, но поезд скорости не сбросил, и спустя несколько минут влетел в одну из кривых перед станцией. В результате этого поезд сошел с рельсов.
Суд приговорил машиниста к 15 годам тюрьмы, а его помощника к 8 годам.
В 2002 году под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяженности мост через Амурскую протоку. Его длина составила 750 метров. Мост, который соединил материк с пограничным Уссурийским островом, был построен в рекордные сроки — всего за месяц.