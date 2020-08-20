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12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Названы возможные побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

К побочным эффектам российской вакцины от коронавируса относятся локальные реакции на месте укола и небольшое повышение температуры тела. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

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15.08
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17.08
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Инфицировано22 427 054+265 165
7.08
286864
8.08
276814
9.08
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10.08
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19.08
257673
20.08
264241
7.0820.08
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7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
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16.08
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6543
7.0820.08
Выздоровело14 349 473+217 675
7.08
207157
8.08
169746
9.08
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10.08
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11.08
226891
12.08
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13.08
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16.08
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218885
19.08
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20.08
217891
7.0820.08
Источник: РИА "Новости"
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Директор Гамалеи оценил безопасность российской вакцины от COVID-19

«Наиболее частый эффект — местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Упоминается еще повышение температуры, что тоже характерно для многих вакцин. Обычно это бывает небольшая и кратковременная температура в районе 37 или 37,5 градуса. Ее даже сбивать не нужно, если человек чувствует себя нормально. В крайнем случае можно выпить тот же парацетамол и все», — пояснил специалист.

Он добавил, что вакцина не спровоцирует так называемый цитокиновый шторм — опаснейшую реакцию иммунной системы на коронавирус, которая приводит к поражению многих органов.

«Одно могу сказать точно — тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека», — заверил Чуланов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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