Доктор Мясников прокомментировал состояние Навального

«Если это так, как описывается, то есть резкая потеря сознания, правильно, что они (врачи) ищут инсульт… ИВЛ — значит, человек не может сам дышать, грубо говоря. Такая симптоматика, если это все-таки какая-то сосудистая катастрофа, это не тромбоз, это именно кровотечение в мозг. Это может быть, как у (советского актера Андрея) Миронова когда-то, разрыв субарахноидальной аневризмы… Похоже на какую-то сосудистую катастрофу», — сказал Мясников.
Он усомнился, в том, что состояние блогера как-то связано с тем, что он незадолго до ухудшения своего состояния пил чай.
«Я не думаю, что это было связано именно с чаем… Если бы это была тромбоэмболия, это все-таки речь бы шла о сердце, а вот в такую кому провалиться и оказаться на ИВЛ — это похоже на острое нарушение мозгового кровообращения. Если это так, как вы говорите, это похоже на кровотечение», — пояснил врач.