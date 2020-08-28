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00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 августа

Всемирно известная речь Мартина Лютера Кинга, открытие автодрома «Формулы-1» в Италии и другие памятные даты и события, которые произошли в разные годы 28 августа.

Всероссийская перепись населения

В 1920 году на территории России была проведена перепись населения. Она охватила 72% населения. Критический момент переписи — 28 августа — был выбран не случайно. Раньше на эту дату приходился церковный праздник. Достоверности получаемых сведений должны были способствовать сжатые сроки переписи: в городах ее предполагалось закончить за неделю, а в сельской местности — за две недели. Традиционно в перепись населения входил вопрос про вероисповедание, но, по предложению Владимира Ленина, в 1920 году он был исключен.

Открытие Национального автодрома в Италии

28 августа 1936 года в Италии, в северном пригороде Милана, был открыт Национальный автодром Монца. До момента официального открытия гоночная трасса претерпела немало доработок и реконструкций. Монца считается одной из старейших гоночных трасс в мире. Она всемирно известна, поскольку именно здесь проводят Гран-при Италии в гонках «Формулы-1».

Источник: AP 2020

Речь Мартина Лютера Кинга

В этот день в 1963 году Мартин Лютер Кинг произнес свою самую известную речь «У меня есть мечта». Это произошло во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу на ступенях Мемориала Линкольну. Мартин Лютер Кинг описал свое видение будущего, в котором белокожие и чернокожие люди имели бы равные права.

Американское сообщество ораторского искусства признало речь Кинга лучшей речью XX века.

Изъятие копеек из обращения

28 августа 1994 года в связи с падением курса рубля и обесценивания его к ведущим мировым валютам российские власти приняли решение изъять из оборота самую мелкую и самую старую монету — 1 копейку. Однако четыре года спустя, в 1998 году, когда в стране произошла деноминация национальной валюты, копейки были возвращены в оборот. Но уже в 2008 году Центробанк снова заявил о том, что копейка не окупает затрачиваемых на ее производство денег и было бы целесообразно вывести ее и монету достоинством 5 копеек из оборота.

День рождения Гете

271 год назад родился немецкий писатель, мыслитель, философ и государственный деятель Иоганн Вольфганг Гете, творивший в эпоху Нового времени.

Его произведения, в особенности трагедия «Фауст», были признаны шедеврами немецкой и мировой литературы.

Гете называют загадочным человеком. Некоторые литературоведы считают прототипом главного героя «Фауста» самого автора. Гете писал в разных жанрах — поэзия, эпос, драма, автобиография и другие. В свободное от литературного творчества время философ разводил фиалки и пополнял свою коллекцию минералов.

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