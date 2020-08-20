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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше фермер засеял поле под балконами многоэтажек рожью (видео)

Урожай он убирает с помощью комбайна уже несколько лет.

Житель польского города Люблин по имени Игор Горчица опубликовал на Facebook необычное видео, снятое с балкона в многоэтажке по улицы Янтарова, где он живет. Прямо под его окнами комбайн убирал рожь, посеянную во дворе между жилыми новостройками.

Między blokami w Lublinie ma miejsce specyficzna sytuacja. Rolnik który uprawia tam swoje roślinki nie zamierza sprzedawać ziemi deweloperom.W środku osiedla bloków jeździ sobie kombajnem.

Опубликовано Igor Gorczyca Понедельник, 10 августа 2020 г.

Как пояснил автор видео, город быстро расширяется и новые спальные районы «захватывают» земли местных фермеров. Однако не все фермеры готовы продавать свои поля под застройку, а потому строителям остается только мириться с таким странным соседством.

Место на карте с землей, которую отказался продавать фермер.

Как пишет польское издание AntyRadio, такая картина для окраин Люблина не нова: пшеницу и кукурузу местные фермеры уже не первый год выращивают еще в нескольких кварталах неподалеку.

Напомним, что в Китае строителям пришлось строить автостраду вокруг дома местной жительницы, которая также отказалась продавать свой участок.

Екатерина Гура

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