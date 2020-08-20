В Польше фермер засеял поле под балконами многоэтажек рожью (видео)

Житель польского города Люблин по имени Игор Горчица опубликовал на Facebook необычное видео, снятое с балкона в многоэтажке по улицы Янтарова, где он живет. Прямо под его окнами комбайн убирал рожь, посеянную во дворе между жилыми новостройками.
Как пояснил автор видео, город быстро расширяется и новые спальные районы «захватывают» земли местных фермеров. Однако не все фермеры готовы продавать свои поля под застройку, а потому строителям остается только мириться с таким странным соседством.
Как пишет польское издание AntyRadio, такая картина для окраин Люблина не нова: пшеницу и кукурузу местные фермеры уже не первый год выращивают еще в нескольких кварталах неподалеку.
Напомним, что в Китае строителям пришлось строить автостраду вокруг дома местной жительницы, которая также отказалась продавать свой участок.