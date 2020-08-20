Смертность в Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

По данным Института Джонса Хопкинса, в Швеции с начала пандемии заразились коронавирусом более 85 тыс. человек, 5802 человека умерли.
С началом пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер, ожидая, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет.
Однако в апреле смертность от коронавируса в стране в десятки раз превышала показатели соседних стран, введших в той или иной степени карантинные меры. По данным SCB, пик смертности пришелся на апрель, когда — не только от коронавируса — умерли 10,5 тыс. человек.
По данным на конец июля, показатель смертности в стране по-прежнему превышает средний уровень. Больше всего смертей пришлось на Стокгольм и столичный округ.
На фоне высокой смертности и снижения иммиграции до самого низкого уровня за последние 15 лет, отмечает SCB, прирост населения в стране в первом полугодии оказался самым низким с 2005 года. Самого низкого уровня с начала 2000-х годов достигла и регистрация браков в стране. По сравнению с 2019 годом их на 22% меньше. Зато число разводов достигло самого высокого уровня за последние 13 лет.