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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Смертность в Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

В первые шесть месяцев текущего года в Швеции умерли 51 405 человек. Как сообщает Государственное управление статистики (SCB) в полугодовом отчете, это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года, когда за полгода умерли 55 431 человек. Но в 1869 году в Швеции был голод, и многие смерти объясняются именно этим. Сейчас же почти все смерти, которые превышают средний показатель за последние годы, приходятся на COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:27 MSK, 20.08
Инфицировано942 106+4 785
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
7.0820.08
Скончалось16 099+110
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
7.0820.08
Выздоровело755 513+6 090
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
7.0820.08
Инфицировано22 442 243+268 270
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
7.0820.08
Скончалось788 356+6 600
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
7.0820.08
Выздоровело14 360 586+221 650
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
7.0820.08
Источник: AFP 2020

По данным Института Джонса Хопкинса, в Швеции с начала пандемии заразились коронавирусом более 85 тыс. человек, 5802 человека умерли.

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С началом пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер, ожидая, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет.

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Однако в апреле смертность от коронавируса в стране в десятки раз превышала показатели соседних стран, введших в той или иной степени карантинные меры. По данным SCB, пик смертности пришелся на апрель, когда — не только от коронавируса — умерли 10,5 тыс. человек.

По данным на конец июля, показатель смертности в стране по-прежнему превышает средний уровень. Больше всего смертей пришлось на Стокгольм и столичный округ.

На фоне высокой смертности и снижения иммиграции до самого низкого уровня за последние 15 лет, отмечает SCB, прирост населения в стране в первом полугодии оказался самым низким с 2005 года. Самого низкого уровня с начала 2000-х годов достигла и регистрация браков в стране. По сравнению с 2019 годом их на 22% меньше. Зато число разводов достигло самого высокого уровня за последние 13 лет.

Алена Миклашевская

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