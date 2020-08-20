«Вижу только плюсы»: как россияне осели за границей в пандемию

Некоторые застрявшие в разных частях света российские туристы до сих пор не вернулись на родину. Границы с большинством стран мира у России по-прежнему закрыты, в то время как на вывозных рейсах людям не хватает мест. Кроме того, для многих они оказались далеко не дешевым удовольствием, рассказали сами путешественники «Газете.Ru».
Согласно правилам, ранее опубликованным Минтрансом, бесплатно улететь из зарубежных стран вывозными рейсами могут только те туристы, которые заранее приобретали билет обратно в Россию, однако не смогли улететь из-за закрытия границ. В противном случае место на борту обойдется в €200−400.
Так, в начале пандемии в Таиланде оставались более 20 тыс. россиян, которые изначально планировали провести в чужой стране только отпуск.
К маю большинство из них было вывезено: по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в стране оставались всего 1,5 тыс. граждан РФ. При этом некоторые из них возвращаться уже не планируют даже после официального открытия границ — по предварительным данным, власти Таиланда планируют сделать это не раньше 2021 года.
Как рассказала «Газете.Ru» 30-летняя жительница Подмосковья Агата, она планировала перезимовать в Таиланде и вернуться в Россию в начале апреля. Однако уже к началу весны стало ясно, что сделать это не получится.
«В марте стали закрывать границы. Тогда у людей сгорели билеты. Это нас останавливало от планирования поездки домой, так как билеты стоят дорого, а деньги авиакомпании не готовы были возвращать. В основном компенсации были только в виде ваучеров, которые непонятно когда можно было бы использовать», — отметила девушка «Газете.Ru».
Не смогла туристка попасть и на «бесплатные» эвакуационные рейсы, которые на деле оказались далеко не дешевым удовольствием.
«Некоторые думали, что раз эвакуационные — вывезут бесплатно. По факту была категория граждан, которые смогли по своим ваучерам и ранее забронированным билетам улететь на эвакуационных рейсах. Для остальных они стоили €400, поэтому далеко не все желающие могли записаться и улететь при необходимости», — пояснила Агата.
Из-за финансовых проблем не смог вовремя улететь в Россию и москвич Дмитрий. Молодой человек прилетел в Аргентину в конце января, чтобы провести там несколько месяцев, но теперь планирует остаться там навсегда. Помимо него в стране застряли еще 169 россиян, 119 из которых смогли улететь первым вывозным рейсом в начале лета.
«В марте, уже сидя на карантине в Мендосе, я увидел в новостях, что Россия будет вывозить своих граждан, и подал заявку в посольство. Однако первый рейс состоялся только в начале июня. Других рейсов не предвидится еще до сентября, о возобновлении регулярного авиасообщения речи не идет. Кроме того, выехать можно только из Буэнос-Айреса, трансфер до которого обошелся бы мне дороже, чем билет из Аргентины в Москву. Этого я позволить себе не могу», — сообщил Дмитрий «Газете.Ru».
В МИДе молодому человеку также заявили, что его паспорт не проходит проверку. Что это значит, никто не объяснил, а сам Дмитрий не стал выяснять и занялся обустройством жизни на новом месте.
«Первое время было тяжело, так как средств к существованию не хватало. Все идеи заработать деньги не срабатывали. На протяжении пандемии живу у друзей — они обеспечили меня жильем бесплатно. В противном случае было бы просто невыносимо», — отметил москвич.
По словам Агаты, она также испытала финансовые трудности, однако жилье удалось найти легко. «Мы арендуем дом. Большинство арендодателей снизили цены во время пандемии, так как нет туристов и жилье просто некому сдавать. Некоторые сложности испытали со страховкой, так как далеко не все компании готовы давать ее, когда находишься долго за границей. Ну и падение рубля превращает зарплату в смешные три копейки, на которые сложно жить с тем комфортом, с которым хотелось бы», — пояснила она.
Еще одной россиянке, 28-летней Екатерине, застрявшей в Испании, помогли местные жители. Они продолжали сдавать жилье ее семье, несмотря на запрет со стороны властей.
«Мы с мужем приехали в чужую страну на месяц по работе, а застряли на весь карантин. Через пару дней нам пришло письмо от сервиса Airbnb — мол, “давайте-ка выселяйтесь”. По идее, все туристы уже улетели и функция сдачи жилья была заморожена властями. Однако хозяин жилья выбил нам разрешение оставаться, ведь наша страна закрыта. Потрясающий человек, даже скидку за дальнейшее проживание сделал, а не наоборот», — рассказала Екатерина «Газете.Ru».
У семьи сгорели уже семь билетов на вывозные рейсы в Россию, однако ни денег, ни ваучеров за потраченные деньги они так и не получили.
Вместе с Екатериной в Испании находятся около тысячи россиян, сообщало посольство РФ. 100 из них привез очередной вывозной рейс в июле.
«Сейчас вижу много негатива в адрес застрявших. Типа “вы же знали в какое время летели, так вам и надо”. Однако о своем решении мы ни капли не пожалели — наоборот, адаптировались к новой стране и поняли, что готовы тут жить», — подчеркнула собеседница издания.
Как отмечает Дмитрий, сейчас он уже перестал следить за тем, что происходит с другими застрявшими туристами и как им помогают. Билеты, купленные на 2 сентября, снова сгорели, после чего молодой человек окончательно смирился с тем, что остается в Аргентине как минимум до конца года.
«Живу, работаю, знакомлюсь с людьми, продолжаю изучать страну и веду блог. Вижу только плюсы того, что остался тут. Из минусов — отсутствие возможности свободно прилететь в Москву к родным. Я туда вернусь, правда не знаю, надолго ли. Пока не хочется, если честно», — заявил москвич.
Потеряла желание жить в России и Агата.
По словам девушки, сейчас в Таиланде много россиян, которые не могут вернуться на вывозных рейсах из-за отсутствия денег и помощи государства, которую оказалось довольно сложно получить.
«Прямых рейсов в Россию пока нет, да и не хочется особо. Был такой момент, что “застрявшим” начали выплачивать материальную помощь, но ее было очень непросто получить. Одним из условий было наличие обратных билетов. А мы просто боялись их брать, так как было множество историй, что люди выкупали билеты на семью по несколько раз и не улетали, так как рейсы отменяли», — объяснила девушка.
Среди туристов, застрявших в Азии, есть и те, кто не испытал вообще никаких проблем. Как рассказала «Газете.Ru» Анна из Санкт-Петербурга, она еще в марте осознанно приняла решение остаться на острове Самуи из-за коронавируса и ни на секунду не пожалела.
«Если честно, проблем не было. Мы регулярно зимуем на юге, и по сути в этом году наше пребывание на острове не сильно отличается от обычного. Я рада, что мы приняли такое решение, и в то время, когда все сидели на карантине, имели возможность находиться на свежем воздухе», — заявила россиянка.