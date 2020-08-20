@karlll_
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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадец снял на видео треснувший в полете иллюминатор
Самолет посадили, и все закончилось благополучно.
Блогер Карл Хаддад путешествовал из Ливана домой в Канаду. Сев в самолет компании Air Canada летевшего из Торонто в Монреаль, молодой человек сразу заснул, а проснувшись обнаружил нечто пугающее.
Карл заметил, что иллюминатор в салоне, к которому он прислонялся во время сна, треснул. Отойдя от шока, блогер снял увиденное на видео и позвал стюарда. Вскоре к ним подошел и пилот, который осмотрел трещину и сказал пассажиру, что это не критическая поломка, но они постараются посадить самолет как можно скорее.
Карл опубликовал видео на своем
После того, как видео с треснувшим иллюминатором стало вирусным, журналисты издания Buzzfeed связались с представителями авиакомпании. Те пояснили, что треснувшая деталь — это всего лишь пластиковая часть отделки вокруг окна, а потому угрозы для жизни пассажиров не было.
Екатерина Гура