17:12 (мск), источник: РБК
Применение вакцины от коронавируса будут контролировать через приложение
У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет
«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», — заявил он. Для тех, кто уже переболел коронавирусом, не будет ограничений по применению вакцины, указал Логунов, отметив, что у переболевших быстро пропадают антитела.
«На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентах полностью в соответствии с международными стандартами», — сказал Дмитриев. По его словам, исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.
Также Дмитриев сообщил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют «в ведущих научных журналах». В каких журналах планируется публикация, глава РФПИ не уточнил. Ранее, 14 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины «постараются выпустить» к 17 августа.
О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцина получила название «Спутник-V», ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).
В Минздраве сообщили, что перед регистрацией вакцина от коронавируса была испытана на 20 добровольцах.
Регистрация вакцины прошла перед завершением третьей фазы испытаний. В связи с этим Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась к Минздраву с просьбой перенести регистрацию, отметив, что гонка за вакциной является «пережитком героической парадигмы». В Росздравнадзоре в ответ на обращение фармкомпаний отметили, что претензии участников рынка вызваны незнанием результатов исследований препарата.