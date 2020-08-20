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17:12 (мск), источник: РБК

Применение вакцины от коронавируса будут контролировать через приложение

У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет QR-код, применение вакцины будет контролироваться через приложение. Об этом заявил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», — заявил он. Для тех, кто уже переболел коронавирусом, не будет ограничений по применению вакцины, указал Логунов, отметив, что у переболевших быстро пропадают антитела.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе стартует очередной этап проверки вакцины.

«На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентах полностью в соответствии с международными стандартами», — сказал Дмитриев. По его словам, исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

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Также Дмитриев сообщил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют «в ведущих научных журналах». В каких журналах планируется публикация, глава РФПИ не уточнил. Ранее, 14 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины «постараются выпустить» к 17 августа.

О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцина получила название «Спутник-V», ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

В Минздраве сообщили, что перед регистрацией вакцина от коронавируса была испытана на 20 добровольцах.

Всего в эксперименте принимали участие 38 человек, однако оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую планируют применять при массовой вакцинации, получили 20 участников.

Регистрация вакцины прошла перед завершением третьей фазы испытаний. В связи с этим Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась к Минздраву с просьбой перенести регистрацию, отметив, что гонка за вакциной является «пережитком героической парадигмы». В Росздравнадзоре в ответ на обращение фармкомпаний отметили, что претензии участников рынка вызваны незнанием результатов исследований препарата.

16 августа директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать через месяц. Ранее, 1 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что первыми прививку получат медицинские работники и учителя.

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