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18:54 (мск), источник: Ведомости

Разработчики оценили побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

В ходе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта, заявил замдиректора научного центра им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов в ходе онлайн-брифинга.

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Источник: РИА "Новости"

«Вакцина применялась здоровыми добровольцами от 18 до 60 лет и показала очень хороший профиль безопасности. Не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта», — цитирует Логунова ТАСС.

Замдиректора научного центра рассказал, что самыми частыми побочными эффектами были боль в месте введения, гипотермия у некоторых добровольцев и головная боль. Такие эффекты исследователи квалифицировали как «незначительные», отметил Логунов. По данным разработчика, у всех участников испытаний выработались вируснейтрализующие антитела к коронавирусу.

Логунов добавил, что переболевшие коронавирусом также могут сделать прививку. У таких пациентов после выздоровления антитела быстро пропадают, их иммунитет не является достаточно стойким.

11 августа 2020 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла 2 фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

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