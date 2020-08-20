Разработчики оценили побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

«Вакцина применялась здоровыми добровольцами от 18 до 60 лет и показала очень хороший профиль безопасности. Не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта», — цитирует Логунова ТАСС.
Замдиректора научного центра рассказал, что самыми частыми побочными эффектами были боль в месте введения, гипотермия у некоторых добровольцев и головная боль. Такие эффекты исследователи квалифицировали как «незначительные», отметил Логунов. По данным разработчика, у всех участников испытаний выработались вируснейтрализующие антитела к коронавирусу.
Логунов добавил, что переболевшие коронавирусом также могут сделать прививку. У таких пациентов после выздоровления антитела быстро пропадают, их иммунитет не является достаточно стойким.
11 августа 2020 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла 2 фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.