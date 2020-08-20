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18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван способствующий распространению коронавируса климат

Влажный климат способствует распространению коронавируса. Об этом сообщается в исследовании ученых Университета Миссури (США), опубликованном в журнале Physics of Fluids.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:27 MSK, 20.08
Инфицировано942 106+4 785
7.08
5241
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Скончалось16 099+110
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Выздоровело755 513+6 090
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Инфицировано22 473 382+278 453
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8.08
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Скончалось789 103+6 875
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Выздоровело14 373 971+222 820
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Специалисты провели развернутые тесты и выяснили, что скорость распространения вирусных частиц выше в условиях влажного воздуха.

Результаты названного исследования показали, что при влажном климате время активности вируса в выдыхаемых аэрозолях увеличивается в 23 раза по сравнению с жизнедеятельностью SARS-CoV-2 при сухом воздухе.
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Влажность влияет на выдыхаемые человеком аэрозольные капли, так как воздух ускоряет процесс естественного высыхания. Также оказалось, что в условиях высокой влажности воздуха мелкие капли размером 50 микрон вылетают на расстоянии до пяти метров, тогда как при относительной влажности воздуха в 50 процентов это расстояние не превышает 3,5 метра.

Если воздух в помещении или на улице крайне сухой, то выбрасываемые в атмосферу при дыхании капли испаряются в течение 1,7 секунды. Специалисты выяснили, что в среднем почти 70 процентов выбрасываемых во время кашля вирусных частиц оседают на земле, тогда как остальные остаются на различных объектах.

В июле итальянские ученые заявили, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирус. Оказалось, что даже кратковременное воздействие УФ-лучей способно инактивировать вирус в течение нескольких секунд.

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