12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят самые странные туристические достопримечательности США (фото)
Некоторые из них вызывают множество вопросов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Некоторые из них вызывают множество вопросов.
В конце августа портал BuzzFeed составил список самых необычных туристических достопримечательностей США. Уникальные магазины, музеи, рестораны, отели и памятники можно встретить в каждом штате. Мы выбрали самые интересные из них.