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12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые странные туристические достопримечательности США (фото)

Некоторые из них вызывают множество вопросов.

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14
фотографий
14
фотографий

В конце августа портал BuzzFeed составил список самых необычных туристических достопримечательностей США. Уникальные магазины, музеи, рестораны, отели и памятники можно встретить в каждом штате. Мы выбрали самые интересные из них.

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