Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
16«Курск»: история одной трагедии
19:10 (мск), источник: Московский комсомолец

Любимая красавица Лукашенко извинилась перед избитыми демонстрантами

Депутат Нацсобрания Белоруссии Мария Василевич навестила в больнице скорой помощи пострадавших в ходе акций протеста.

Источник: РИА "Новости"

Бывшая модель и «Мисс Беларусь», которую называют любимой красавицей президента страны Александра Лукашенко, извинилась перед ними за действия властей.

Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на «Наша Нiва», женщина хотела узнать, при каких обстоятельствах потерпевшие получили травмы, и как вели себя представители силовых структур, из первых уст. Она добавила, что Белоруссии теперь нужно «сделать всё возможное, чтобы этого больше никогда не повторилось».

«Как представитель государственной власти — хотя у меня, может, и нет на это полномочий — я извинилась перед людьми за их травмы», — призналась она. По ее словам, с человеческой точки зрения, ей «очень-очень жаль».

Ранее Василевич многократно появлялась на публике вместе с Александром Лукашенко. При этом, когда начались акции протеста, Мария уже призывала «тех, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным», подавляя беспорядки недовольных политикой президента Белоруссии, и тех, кто провоцирует, остановить агрессию.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Расписание уроков с 1 сентября шокировало учителей
"Отравлен был не только Навальный"
Разработчик российской вакцины от COVID оценил побочные эффекты
«Вижу только плюсы»: как россияне осели за границей в пандемию
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Учителя из США превратили парты первоклассников в машинки (фото)
Выбраны лучшие снимки птиц со всего мира (фото)
Канадец, летевший на самолете, заснял треснувший иллюминатор
Gnezdo.ru
Назван лучший автомобиль 2020 года
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
В США поразились российскому «Дрозду» «Дрозд» выглядит как «что-то из фильмов про Джеймса Бонда»
Кино
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным Премьеру рэп-мелодрамы «Тень звезды» посетили звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Имеет ли право мать обижаться? По следам... 241
Подросток 185
Странное поведение подростков. Новая мода? 69
Вопрос про Коммунарку. Может, кто знает 68
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь