19:10 (мск), источник: Московский комсомолец
Любимая красавица Лукашенко извинилась перед избитыми демонстрантами
Депутат Нацсобрания Белоруссии Мария Василевич навестила в больнице скорой помощи пострадавших в ходе акций протеста.
Бывшая модель и «Мисс Беларусь», которую называют любимой красавицей президента страны Александра Лукашенко, извинилась перед ними за действия властей.
Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на «Наша Нiва», женщина хотела узнать, при каких обстоятельствах потерпевшие получили травмы, и как вели себя представители силовых структур, из первых уст. Она добавила, что Белоруссии теперь нужно «сделать всё возможное, чтобы этого больше никогда не повторилось».
«Как представитель государственной власти — хотя у меня, может, и нет на это полномочий — я извинилась перед людьми за их травмы», — призналась она. По ее словам, с человеческой точки зрения, ей «очень-очень жаль».
Ранее Василевич многократно появлялась на публике вместе с Александром Лукашенко. При этом, когда начались акции протеста, Мария уже призывала «тех, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным», подавляя беспорядки недовольных политикой президента Белоруссии, и тех, кто провоцирует, остановить агрессию.