00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 25 августа
Первый снимок томографом, учреждение телеканала «Культура» и другие события этого дня.
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25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп. Он состоял из двух линз и давал трехкратное увеличение. В январе 1610 года устройство было усовершенствовано, и телескоп Галилея мог увеличивать уже в 33 раза, что позволило открыть спутники Юпитера, кратеры на Луне и обнаружить, что Млечный путь состоит из множества звезд.
Временем основания
На сегодняшний день компьютерная и
25 августа 1997 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ об образовании телеканала «Культура». Первым главным редактором стал Михаил Швыдкой. Телеканал начал вещание 1 ноября 1997 года. В первые годы работы его основным наполнением были архивы Гостелерадиофонда
25 августа 2006 года в
Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринск Свердловской области в семье актера областного драмтеатра. Оставив
В 2005 году она дебютировала в качестве режиссера и сценариста, сняв фильм «Чайка» по произведению Чехова, в котором сыграла роль Аркадиной.