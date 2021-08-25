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День в истории: первый снимок томографом и учреждение «Культуры»Первый снимок томографом, учреждение телеканала «Культура» и другие события этого дня
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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 августа

Первый снимок томографом, учреждение телеканала «Культура» и другие события этого дня.

Галилео Галилей продемонстрировал телескоп

25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп. Он состоял из двух линз и давал трехкратное увеличение. В январе 1610 года устройство было усовершенствовано, и телескоп Галилея мог увеличивать уже в 33 раза, что позволило открыть спутники Юпитера, кратеры на Луне и обнаружить, что Млечный путь состоит из множества звезд.

Сделан первый снимок томографом

Временем основания магнитно-резонансной томографии (МРТ) принято считать 1973 год, когда профессор химии Пол Лотербур опубликовал в журнале Nature статью «Создание изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса».

Затем 25 августа 1973 году был сделан первый снимок томографом.

На сегодняшний день компьютерная и магнитно-резонансная томография — один из самых эффективных и безопасных методов диагностики. С ее помощью можно распознать заболевание еще на ранней стадии.

Учрежден телеканал «Культура»

25 августа 1997 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ об образовании телеканала «Культура». Первым главным редактором стал Михаил Швыдкой. Телеканал начал вещание 1 ноября 1997 года. В первые годы работы его основным наполнением были архивы Гостелерадиофонда из-за недофинансированности канала, а также небольших объемов производства передач о культуре в 1990-е годы.

Источник: РИА "Новости"

Обрушился главный купол Троицкого собора

25 августа 2006 года в Санкт-Петербурге произошло возгорание строительных лесов, установленных для реставрации купола Троицкого собора. В результате обрушились центральный купол и один из четырех малых куполов. Пожару был присвоен четвертый номер сложности по пятибальной шкале. Общий ущерб от пожара был оценен в 160 млн рублей.

День рождения Маргариты Тереховой

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринск Свердловской области в семье актера областного драмтеатра. Оставив физико-математический факультет, на который она поступила, Терехова уехала в Москву на учебу в Школу-студию Завадского при Театре имени Моссовета.

Особую популярность Маргарита Терехова приобрела в конце 1970-х годов после выхода на экраны фильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Благочестивая Марта».

В 2005 году она дебютировала в качестве режиссера и сценариста, сняв фильм «Чайка» по произведению Чехова, в котором сыграла роль Аркадиной.

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