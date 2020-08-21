Вакцинизм Махатмы Ганди

Индия в среду побила новый рекорд пандемии: число выявленных за сутки случаев инфицирования COVID-19 впервые приблизилось к психологически важной отметке в 70 тыс. Угрожающая статистика, приходящая из центральных и южных регионов, не помешала властям принять решение об открытии гостиниц и рынков индийской столицы. Возобновление их работы после пятимесячного перерыва стало возможным после того, как столичный округ Дели ушел из «красной зоны». Накануне в своем обращении к нации по случаю Дня независимости
Новая статистика пандемии, обнародованная Министерством здравоохранения и семейного благополучия Индии, показала, что счетчик продолжает расти: за последние сутки число заразившихся COVID-19 составило около 70 тыс. человек, в связи с чем их общее число к 20 августа превысило 2,83 млн. Таким образом, несмотря на введенные еще 25 марта жесткие ограничительные меры, пандемия остается непобежденной: по числу заболевших COVID-19 Индия
Хотя общая статистика выглядит все более угрожающей, картина распространения коронавируса неоднородна. Самыми проблемными остаются центральный штат Махараштра, где находится деловая столица страны — Мумбай, а также два штата индийского юга —
В свою очередь, столичный округ Дели, еще в конце июля находившийся на третьем месте по числу заразившихся COVID-19, сумел опуститься на шестое место.
Тема борьбы с коронавирусом стала одной из центральных в обращении к нации индийского
В связи с пандемией традиционная церемония у стен Красного форта в этом году проходила при меньшем скоплении гостей, без детей и школьников, присутствующих обязали надеть маски и рассадили на расстоянии около двух метров друг от друга. Появившийся на балконе Красного форта индийский премьер в обращении к нации назвал одним из приоритетов своего правительства победу над коронавирусом. Нарендра Моди, выступавший уже после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», заверил нацию: в мировой гонке за обладание средством от COVID-19 Индия также находится в группе лидеров.
Три вакцины находятся на разных этапах тестирования. Когда ученые дадут добро, мы будем готовы с производством. У нас есть «дорожная карта» создания вакцины, которая дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок.
Накануне его выступления сразу две индийские компании — Zydus Cadila и Bharat Biotech — сообщили о начале первой фазы испытаний вакцин
Между тем российская сторона уже проявила заинтересованность в привлечении Индии в качестве партнера для массового изготовления российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Мы видели комментарий
Сергей Строкань