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03:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Вакцинизм Махатмы Ганди

Индия и Россия могут объединиться для борьбы с пандемией, немедленно.

Коронавирус COVID-19
03:34 (мск)Хакеры тестируют вакцину
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:27 MSK, 21.08
Инфицировано942 106+4 785
7.08
5241
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Скончалось16 099+110
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Выздоровело755 513+6 090
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Инфицировано22 538 431+277 517
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Источник: Reuters

Индия в среду побила новый рекорд пандемии: число выявленных за сутки случаев инфицирования COVID-19 впервые приблизилось к психологически важной отметке в 70 тыс. Угрожающая статистика, приходящая из центральных и южных регионов, не помешала властям принять решение об открытии гостиниц и рынков индийской столицы. Возобновление их работы после пятимесячного перерыва стало возможным после того, как столичный округ Дели ушел из «красной зоны». Накануне в своем обращении к нации по случаю Дня независимости премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что у его правительства «есть “дорожная карта” создания вакцины, которая дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок». В свою очередь, в Москве заявили о заинтересованности в массовом производстве в Индии российской вакцины «Спутник V».

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Новая статистика пандемии, обнародованная Министерством здравоохранения и семейного благополучия Индии, показала, что счетчик продолжает расти: за последние сутки число заразившихся COVID-19 составило около 70 тыс. человек, в связи с чем их общее число к 20 августа превысило 2,83 млн. Таким образом, несмотря на введенные еще 25 марта жесткие ограничительные меры, пандемия остается непобежденной: по числу заболевших COVID-19 Индия по-прежнему находится на третьем месте в мире после США и Бразилии.

Хотя общая статистика выглядит все более угрожающей, картина распространения коронавируса неоднородна. Самыми проблемными остаются центральный штат Махараштра, где находится деловая столица страны — Мумбай, а также два штата индийского юга — Андхра-Прадеш и Карнатака.

В свою очередь, столичный округ Дели, еще в конце июля находившийся на третьем месте по числу заразившихся COVID-19, сумел опуститься на шестое место.

В связи с этим правительство округа, в который входит индийская столица, приняло в среду решение открыть гостиницы и еженедельные рынки, которые оставались закрытыми с 25 марта.

Тема борьбы с коронавирусом стала одной из центральных в обращении к нации индийского премьер-министра Нарендры Моди, прозвучавшем в конце прошлой недели в День независимости. Напомним, что национальный праздник отмечается с 15 августа 1947 года, когда первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру впервые поднял над Красным фортом в Дели национальный трехцветный флаг.

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В связи с пандемией традиционная церемония у стен Красного форта в этом году проходила при меньшем скоплении гостей, без детей и школьников, присутствующих обязали надеть маски и рассадили на расстоянии около двух метров друг от друга. Появившийся на балконе Красного форта индийский премьер в обращении к нации назвал одним из приоритетов своего правительства победу над коронавирусом. Нарендра Моди, выступавший уже после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», заверил нацию: в мировой гонке за обладание средством от COVID-19 Индия также находится в группе лидеров.

Три вакцины находятся на разных этапах тестирования. Когда ученые дадут добро, мы будем готовы с производством. У нас есть «дорожная карта» создания вакцины, которая дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок.
Нарендра Моди
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Накануне его выступления сразу две индийские компании — Zydus Cadila и Bharat Biotech — сообщили о начале первой фазы испытаний вакцин ZyCoV-D и COVAXIN собственной разработки. «От имени всей нации я хочу поблагодарить всех борцов с коронавирусом, которые неустанно трудятся, чтобы служить нации», — резюмировал индийский премьер.

Между тем российская сторона уже проявила заинтересованность в привлечении Индии в качестве партнера для массового изготовления российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Мы видели комментарий премьер-министра Нарендры Моди о том, что Индия открыта для производства вакцины. Она уже вложила значительные средства в сектор вакцин с ведущими компаниями, там уже существуют производственные мощности, поэтому Москва заинтересована в производстве вакцины “Спутник V” в Индии», — сообщил телеканалу India Today глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сергей Строкань

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