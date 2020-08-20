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20 августа, источник: m24.ru

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19. Такие данные представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:27 MSK, 20.08
Инфицировано942 106+4 785
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
7.0820.08
Скончалось16 099+110
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
7.0820.08
Выздоровело755 513+6 090
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
7.0820.08
Инфицировано22 515 213+276 142
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
7.0820.08
Скончалось789 825+6 492
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
7.0820.08
Выздоровело14 381 048+218 669
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
7.0820.08
Источник: Москва 24

Известно, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз «пневмония». Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 4710 человек с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 4785 новых случаев коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 1113 пациентов.

Москва осталась во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Число новых случаев коронавируса в городе составило 5,43 на 100 тысяч человек.

На следующей неделе в России стартует вакцинация медиков от коронавируса. Прививки будут делать параллельно с пострегистрационными исследованиями.

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