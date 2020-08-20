20 августа, источник: m24.ru
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19. Такие данные представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известно, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз «пневмония». Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 4710 человек с COVID-19.
За последние сутки в России выявили 4785 новых случаев коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 1113 пациентов.
Москва осталась во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Число новых случаев коронавируса в городе составило 5,43 на 100 тысяч человек.
На следующей неделе в России стартует вакцинация медиков от коронавируса. Прививки будут делать параллельно с пострегистрационными исследованиями.