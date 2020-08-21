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08:34 (мск), источник: Известия

Тепло в обмен: найден способ снизить затраты на отопление на 15%

Правда, модернизацию оборудования предлагается проводить за счет жильцов.

Источник: Известия

Траты россиян на тепло предложили сократить за счет самих граждан. Снижение на 15% может дать модернизация тепловых пунктов в домах 1970−1980 годов постройки и установка циркуляционных насосов. Они позволят равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде. Союз потребителей направил в Минстрой предложение о создании и утверждении типовых проектов модернизации. С документом ознакомились «Известия». Правда, затраты — около 400 тыс. рублей — предложено возложить на жильцов. Устанавливать циркуляционные системы в старом жилом фонде правильнее было бы в рамках капремонта, считают эксперты.

Неравномерное снабжение

Каждый отопительный сезон региональные объединения Союза потребителей России (СПРФ) получают массу жалоб от граждан — на дороговизну и низкое качество теплоснабжения в старом жилом фонде. Основная причина — потери тепла в изношенных сетях и отсутствие в домах автоматического регулирования его подачи, рассказал «Известиям» председатель СПРФ Петр Шелищ.

Поскольку в таких зданиях нет циркуляционных тепловых систем, зачастую нижние этажи отапливаются сильнее, верхние заметно хуже или наоборот (в зависимости от расположения розлива).

Сегодня жильцы не видят возможности повлиять на цену и качество теплоснабжения. Однако есть примеры, когда собственники квартир сумели изменить ситуацию. Например, несколько лет назад в Калининском районе Санкт-Петербурга в некоторых домах модернизировали индивидуальные тепловые пункты, установив циркуляционные насосы в подвалах, рассказал Петр Шелищ.

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— Такая модернизация обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, защищает внутренние сети от размораживания при авариях и дает возможность экономить на тепле около 15%, — сказал он.

Стоимость модернизации составляет около 400 тыс. рублей, добавил Петр Шелищ. Она возможна в домах, у которых есть свой тепловой пункт (в основном 1970−1980 годов постройки), уточнил экс-директор жилищного агентства Калининского района Санкт-Петербурга Игорь Ермолаев. Количество таких домов в стране назвать сложно, статистика должна быть в ГИС ЖКХ, но пока в полном объеме не ведется, уточнила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Жильцы могли бы на общем собрании принимать решения об изменениях, но сегодня получение необходимых согласований сопряжено со множеством бюрократических проблем.

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Существенно облегчить процесс могло бы утверждение Минстроем разрешительной процедуры и типовых проектов модернизации тепловых пунктов — по сложности, срокам и стоимости, доступной для обычных людей, говорится в обращении СПРФ в Министерство строительства и ЖКХ.

Союз попросил ведомство рассмотреть эту инициативу, а также другие актуальные предложения экспертного сообщества по улучшению теплоснабжения в многоквартирных домах (с письмом ознакомились «Известия»).

В современных домах такая возможность предусмотрена изначально. Индивидуальные тепловые пункты позволяют обеспечивать оптимальные микроклиматические условия, а также существенно экономить энергию за счет автоматической подачи тепла — в зависимости от температуры на улице.

По сравнению со старыми неавтоматизированными тепловыми пунктами экономия может достигать 40%.
Андрей Колочинский
управляющий партнер «ВекторСтройФинанс»

В Минстрое и Минэнерго на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Продумать детали

Дать такую возможность жителям — хорошая идея. Это будет стимулировать россиян принимать активное участие в жизни дома, высказал мнение первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

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Установка оборудования для погодного регулирования — важнейшее условие повышения энергоэффективности многоквартирного дома. Около 2/3 в структуре платежки ЖКХ занимает оплата отопления, поэтому модернизация тепловых пунктов действительно приведет к экономии в среднем на 10−15%, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Правда, людям, которые получают субсидии на оплату ЖКХ (если сумма квитанции составляет более 22% доходов семьи), скидка может быть невыгодной, указал эксперт.

Инициатива правильная, циркуляционные насосы повсеместно используются в современных тепловых пунктах. Но главный вопрос — как именно будет проводиться модернизация, отметил директор по развитию Professional FM Александр Устинов. Поскольку большинство домов этого периода постройки обслуживают муниципальные УК (например, в Москве — ГУП «Жилищник»), нужно сразу определить, каким образом станут расходоваться средства граждан и какие подрядчики будут проводить работы.

Директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева усомнилась в том, что типовые проекты для модернизации тепловых пунктов в старых домах смогут глобально решить проблему.

— Все дома разные, где-то нужно установить циркуляционный насос, где-то теплообменник. В каждом случае перед модернизацией всё равно нужно проводить энергоаудит. Логичнее было бы проводить подобные работы в рамках капремонта на уже собранные с граждан до этого деньги, — отметила она.

С ней согласна и Татьяна Вепрецкая. По словам эксперта, стоит также отменить обязательство по установке счетчиков на горячее и холодное водоснабжение в старых домах без циркуляционных систем.

Мария Перевощикова, Евгения Перцева

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