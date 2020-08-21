02:14 (мск), источник: Life.ru
Гейтс напомнил о страшной болезни, которая действует под прикрытием коронавируса
По его словам, похожая проблема сложилась и во время вспышки Эболы.
Повышенная готовность систем здравоохранения разных стран к борьбе с коронавирусом, отразилась на их возможности бороться с другой опасной болезнью, которая не дремлет и продолжает находить все новые и новые жертвы. Об этом заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.
Самое смертоносное животное в мире не отдыхало во время этой пандемии. Комары кусаются каждую ночь, заражая миллионы людей малярией — болезнью, которая убивает ребенка каждую вторую минуту каждого дня.
По словам бизнесмена, комары «не носят масок» и не соблюдают социальную дистанцию, и для многих стран, где проблема итак стоит остро, пик заболеваемости коронавирусом приходится на разгар сезона малярии.
Он отмечает, что
— Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ / СПИД, привели к гораздо большему количеству смертей, чем Эбола, потому что эпидемия нарушила местные системы здравоохранения, — пишет Гейтс.
Он полагает, что в ситуации с коронавирусом может произойти то же самое, и если ситуацию не удастся исправить, то смертность от малярии может достигнуть уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.