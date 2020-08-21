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09:12 (мск), источник: Life.ru

Зарплаты и стипендии с 1 сентября. Какие выплаты вырастут в начале учебного года

Лайф выяснил, кто сможет больше зарабатывать с 1 сентября, а также кого из студентов ждёт прибавка к стипендии.

Источник: РИА "Новости"

На выплаты классным руководителям дополнительно выделят 212,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в среду. Как следует из пояснительной записки, эта сумма потребовалась, так как преподавателей, которые исполняют такие обязанности, в новом учебном году станет ещё больше.

С 1 сентября за классное руководство педагогам будут доплачивать по 5000 рублей. Как пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, суммы выплат были утверждены ещё в апрельском Постановлении Правительства «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Развитие образования”».

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Как следует из документа, учитель может получать дополнительно не 5000, а 10 000 рублей в месяц. Это происходит в том случае, если педагог является классным руководителем в двух и более классах.

— Что касается общего по стране повышения стипендий, то официальной информации на этот счёт пока нет. Есть распоряжение правительства «Об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года». В нём говорится, что бюджетом будет предусматриваться ежегодная индексация стипендий на прогнозный уровень инфляции, и проходить она будет с 1 сентября соответствующего года, — рассказала Оксана Красовская.

В то же время во многих регионах уже объявили о том, что будут повышать стипендии студентам. Причём прибавки ожидаются достаточно существенные. Например, в Магаданской области молодые люди, которые получают среднее профессиональное образование, будут иметь ежемесячно не 1880, а 20 588 рублей. Таким образом, выплаты вырастут в 11 раз. Стипендии приравняют к прожиточному минимуму на Колыме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

С нового учебного года в Нижегородской области будут увеличены именные стипендии правительства региона для школьников, студентов и аспирантов. Об этом сообщило Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. Так, для школьников размер выплат увеличится с 300 до 2000 рублей, для студентов — c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов — c 3000 до 10 000 рублей. Победители всероссийской олимпиады смогут получить 80 000 рублей, призёры — 50 000 рублей.

Крупные прибавки ждут студентов и во многих других регионах. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.

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