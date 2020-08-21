03:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Хакеры тестируют вакцину
Сетевые мошенники нашли новую тему для вирусных рассылок.
Мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, обнаружили эксперты по кибербезопасности. Впервые такие сайты стали появляться еще в марте, и с тех пор их число только растет — теперь мошенники предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой. Эксперты объясняют тенденцию простотой схемы: создание фишингового ресурса с помощью конструкторов занимает всего несколько часов.
За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики COVID-19 в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал «Ъ» директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Т.
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Контента на ресурсах пока нет, но часть доменов впоследствии может использоваться злоумышленниками, уверен Евгений Волошин. Часть фейковых страниц злоумышленникам нужна для резерва: когда блокируют один ресурс, они активируют другой, соглашается старший
В Infosecurity a Softline Company среди зарегистрированных сайтов насчитали десятки живых ресурсов. Некоторые ориентированы на англоязычную аудиторию: на одном предлагается оформить предзаказ на вакцину в количестве от 10 тыс. до 1 млн доз и оплатить четверть стоимости партии, сообщает
Под прикрытием рассылок важной информации о вакцине злоумышленники пытаются заставить жертву запустить из письма вредоносное вложение, открыть документ или перейти на мошеннический сайт, предупреждают аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов. Чтобы усыпить бдительность, хакеры могут добавлять на страницы элементы брендов, которым люди доверяют, или предлагать товары с огромной скидкой здесь и сейчас, добавляет Татьяна Сидорина.
Мошенники начали предлагать несуществующую вакцину и лекарства от коронавируса еще в самом начале пандемии — в марте Infosecurity a Softline Company обнаружила ряд сайтов, предлагающих купить препараты, которые в лучшем случае оказывались БАДами, говорит ее директор по стратегическим коммуникациям Александр Дворянский. О противодействии коронавирусу сообщала даже реклама «Арбидола», которую Федеральная антимонопольная служба признала незаконной и оштрафовала производителя на 200 тыс. руб., сообщал «Ъ» 13 августа.
Число
Объемы фишинга выросли, так как люди стали гораздо активнее в интернете даже после того, как большая часть ограничений, введенных для нераспространения инфекции, была снята.
Инструменты создания подложных сайтов широкодоступны в даркнете, поэтому злоумышленникам достаточно придумать способ заманить пользователя, и таким способом стала шумиха вокруг COVID-19, констатирует Михаил Кондрашин. Создание фишингового сайта занимает
Юлия Степанова