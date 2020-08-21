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07:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мигранты выйдут на платформу

Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранных граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Курировать запуск цифровой платформы учета мигрантов вместо МВД будет Минкомсвязь, которой поручено обеспечить ее интеграцию с порталом госуслуг. На создание системы потребуется 200−500 млн руб., а разработка займет не менее года. Предполагается, что мигранты смогут пользоваться госуслугами через мобильное приложение с личным кабинетом. Это позволит властям не только вести их учет, но и контролировать перемещения, считают эксперты.

Разработкой платформы учета и оповещения мигрантов займется Минкомсвязь, следует из проекта приказа ведомства (есть у «Ъ»). Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны.

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Ежегодный приток мигрантов в Россию, по данным МВД, составляет 16,5−17 млн человек, и платформа создается в ходе мероприятий по реализации миграционной политики государства на 2020−2022 годы. Для ее запуска будет организована межведомственная рабочая группа, поручение о создании которой дал вице-премьер Алексей Оверчук 28 июля, отмечено в документе.

Прежде этой платформой занималось МВД. Теперь курировать ее поручено Минкомсвязи, поскольку она должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком», пояснил «Ъ» профильный федеральный чиновник. Но в рабочую группу, по его словам, войдут МВД, МИД и Минтруд. В этих министерствах не ответили на запрос «Ъ», в Минкомсвязи отказались от комментариев.

По практике бюджетирования подобных государственных систем стоимость разработки цифровой платформы для мигрантов может составить 200−500 млн руб., подсчитал заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов.

Действующая система мониторинга трудовых мигрантов основана на информации о дате и месте въезда и выезда с территории страны, эта данные поступают и хранятся в цифровом виде, что соответствует международной практике.
Андрей Шолохов
заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами

Но специальное мобильное приложение помимо удобного интерфейса для доступа мигрантов к госуслугам также может следить за их перемещением по стране, предупреждает Шолохов. С точки зрения международных законодательных актов, например, европейского регламента защиты персональных данных (GDPR), это может быть незаконно, предупреждает эксперт.

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Хорошей альтернативой специальному приложению для трудовых мигрантов он считает частичное открытие для них инфраструктуры сайта gosuslugi.ru и МФЦ. «Но реализация подобного подхода — также серьезный проект, связанный с межведомственным электронным взаимодействием. Вероятно, рабочая группа придет как раз к такому решению задачи контроля трудовой миграции», — допускает он.

Задача учета трудовых ресурсов и формирование единого рынка труда — одно из направлений Евразийского экономического союза, но его создание невозможно без прозрачной системы учета мигрантов и взаимодействия с ними, отмечает руководитель направления «Цифровые процессы» компании КРОК Виктор Смирнов. В результате создания платформы может появиться сервис, напоминающий портал госуслуг, который будет подсказывать мигрантам, что делать в той или иной жизненной ситуации — например, где пройти курсы русского языка, допускает он.

Но одной из самых сложных проблем, по мнению Смирнова, станет перенос данных о мигрантах, которые накоплены в различных ведомствах, и обеспечение их целостности: потребуются специальные решения, которые позволят удалить дублирующую информацию.

На разработку платформы уйдет не менее года, считает директор по производству «Ланит-Терком» Вадим Сабашный. Основная сложность не в создании мобильного приложения, соглашается он, а в обеспечение информационного обмена с существующими системами, включая приведение данных к единому виду и обеспечение корректной миграции данных.

Юлия Тишина.

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