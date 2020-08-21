07:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Мигранты выйдут на платформу
Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранных граждан.
Курировать запуск цифровой платформы учета мигрантов вместо МВД будет Минкомсвязь, которой поручено обеспечить ее интеграцию с порталом госуслуг. На создание системы потребуется 200−500 млн руб., а разработка займет не менее года. Предполагается, что мигранты смогут пользоваться госуслугами через мобильное приложение с личным кабинетом. Это позволит властям не только вести их учет, но и контролировать перемещения, считают эксперты.
Разработкой платформы учета и оповещения мигрантов займется Минкомсвязь, следует из проекта приказа ведомства (есть у «Ъ»). Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны.
Ежегодный приток мигрантов в Россию, по данным МВД, составляет 16,5−17 млн человек, и платформа создается в ходе мероприятий по реализации миграционной политики государства на 2020−2022 годы. Для ее запуска будет организована межведомственная рабочая группа, поручение о создании которой дал
Прежде этой платформой занималось МВД. Теперь курировать ее поручено Минкомсвязи, поскольку она должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком», пояснил «Ъ» профильный федеральный чиновник. Но в рабочую группу, по его словам, войдут МВД, МИД и Минтруд. В этих министерствах не ответили на запрос «Ъ», в Минкомсвязи отказались от комментариев.
По практике бюджетирования подобных государственных систем стоимость разработки цифровой платформы для мигрантов может составить 200−500 млн руб., подсчитал заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов.
Действующая система мониторинга трудовых мигрантов основана на информации о дате и месте въезда и выезда с территории страны, эта данные поступают и хранятся в цифровом виде, что соответствует международной практике.
Но специальное мобильное приложение помимо удобного интерфейса для доступа мигрантов к госуслугам также может следить за их перемещением по стране, предупреждает Шолохов. С точки зрения международных законодательных актов, например, европейского регламента защиты персональных данных (GDPR), это может быть незаконно, предупреждает эксперт.
Хорошей альтернативой специальному приложению для трудовых мигрантов он считает частичное открытие для них инфраструктуры сайта gosuslugi.ru и МФЦ. «Но реализация подобного подхода — также серьезный проект, связанный с межведомственным электронным взаимодействием. Вероятно, рабочая группа придет как раз к такому решению задачи контроля трудовой миграции», — допускает он.
Задача учета трудовых ресурсов и формирование единого рынка труда — одно из направлений Евразийского экономического союза, но его создание невозможно без прозрачной системы учета мигрантов и взаимодействия с ними, отмечает руководитель направления «Цифровые процессы» компании КРОК Виктор Смирнов. В результате создания платформы может появиться сервис, напоминающий портал госуслуг, который будет подсказывать мигрантам, что делать в той или иной жизненной ситуации — например, где пройти курсы русского языка, допускает он.
На разработку платформы уйдет не менее года, считает директор по производству «Ланит-Терком» Вадим Сабашный. Основная сложность не в создании мобильного приложения, соглашается он, а в обеспечение информационного обмена с существующими системами, включая приведение данных к единому виду и обеспечение корректной миграции данных.
Юлия Тишина.