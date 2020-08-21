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04:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия отправит в Мексику вакцину от коронавируса для испытаний

Мексика получит 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард. Планируется, что третий этап клинических испытаний в Мексике начнется в сентябре. Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о желании лично испытать российскую вакцину.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:28 MSK, 21.08
Инфицировано942 106+4 785
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Инфицировано22 539 975+217 767
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7.0820.08
Скончалось790 515+4 330
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7258
8.08
6386
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Выздоровело14 415 448+159 567
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Источник: AP 2020
Мы вели переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум 2 тыс. доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью.
Марсело Эбрард
глава МИД Мексики (цитата по газете El Universal)
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В Мексике зарегистрировано 537 тыс. заражений коронавирусом. От COVID-19 умерли 58,5 тыс. человек. Мексика занимает седьмое место по числу заражений и третье по смертям.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию начнут проводить до завершения клинических испытаний, она будет добровольной.

Ранее Россия проявила заинтересованность в привлечении Индии в качестве партнера для массового изготовления вакцины. Индия в среду побила новый рекорд пандемии: число выявленных за сутки случаев инфицирования COVID-19 впервые приблизилось к 70 тыс.

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