Россия отправит в Мексику вакцину от коронавируса для испытаний

Мы вели переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум 2 тыс. доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью.
Марсело Эбрардглава МИД Мексики (цитата по газете El Universal)
В Мексике зарегистрировано 537 тыс. заражений коронавирусом. От COVID-19 умерли 58,5 тыс. человек. Мексика занимает седьмое место по числу заражений и третье по смертям.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию начнут проводить до завершения клинических испытаний, она будет добровольной.
Ранее Россия проявила заинтересованность в привлечении Индии в качестве партнера для массового изготовления вакцины. Индия в среду побила новый рекорд пандемии: число выявленных за сутки случаев инфицирования COVID-19 впервые приблизилось к 70 тыс.