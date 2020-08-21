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05:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Предсказан срок снижения смертности россиян с коронавирусом до нуля

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России может снизиться до нуля к середине осени. Такой прогноз агентству РИА Новости дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:27 MSK, 21.08
Инфицировано942 106+4 785
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
7.0820.08
Скончалось16 099+110
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
7.0820.08
Выздоровело755 513+6 090
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
7.0820.08
Инфицировано22 589 017+263 256
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
7.0820.08
Скончалось792 475+6 217
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
7.0820.08
Выздоровело14 457 309+200 003
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
7.0820.08
Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что в регионах России идет медленный спад заболеваемости из-за нестрогих мер изоляции. С другой стороны, по мнению Тавадяна, именно слабые ограничительные меры позволят России избежать второй волны COVID-19, которая наблюдается в Европе.

Даже если в России случится повторная вспышка инфекции, что, судя по нынешней динамике, маловероятно, то не будет летальных исходов такого масштаба, как в марте-апреле.
Агаси Тавадян
эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований

Тавадян также рассказал, что всего 12 регионов России остались в «красной» зоне по COVID-19, где еще возможен рост уровня заболеваемости. Это Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская и Еврейская автономная области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым и Алтайский край.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

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