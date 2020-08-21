ФБР извинилось за публикацию антисемитского документа

ФБР извинилось за публикацию в Twitter архивной службы ведомства FBI Records Vault ссылки на файл c «Протоколом сионских мудрецов» — фиктивным антисемитским документом, в котором излагаются планы евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности.
В ведомстве заявили, что некоторые публикации в этой учетной записи появляются автоматически, после того как документы обнародуют на сайте ФБР по закону о свободе информации, передает The Washington Post (WP).
Сейчас этот пост удален, но, как отмечает WP, еще некоторое время после публикации извинений он был доступен для пользователей и набрал более 16 тыс. ретвитов. Из-за этого пользователи Twitter раскритиковали ведомство, отметив, что публикация ссылки на документ без сопровождения каких-либо комментариев лишь усиливает антисемитские настроения.
Антидиффамационная лига (правозащитная организация, противостоящая антисемитизму) осудила ФБР, отметив, что получила жалобы от тех, кто пострадал из-за «безответственности, с какой был опубликован этот документ».
По ссылке, которая появилась в Twitter ФБР, документ был доступен целиком, там также содержались отчеты ведомства о нем и отчет судебного комитета сената за 1964 год, который признал текст брошюры «сфабрикованным» и «грубым и порочным вздором».
Этот документ был впервые опубликован на русском языке в 1903 году в газете «Знамя» под названием «Программа завоевания мира евреями».
В 2010-м Ленинский районный суд Оренбурга признал брошюру с текстом «Протоколов» экстремистским материалом.
В 2019 году Роскомнадзор отправил сервису «Викитека» (Wikisource, проект «Википедии») официальное предупреждение, что одна из его страниц внесена в реестр запрещенных сайтов из-за опубликованного текста «Протоколов», отметив, что распространение содержащейся там информации запрещено на территории России. В «Викитеке» отказались удалять материал, указав, что само произведение в стране не запрещено, «оно есть в российской государственной библиотеке, его можно скачать с их сайта».