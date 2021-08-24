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День в истории: 24 августаИзобретение чипсов, ядерные испытания в Якутии, теракты на российских самолетах и другие события
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01:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 августа

Изобретение чипсов, ядерные испытания в Якутии, теракты на российских самолетах и другие события этого дня.

Варфоломеевская ночь

В ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея, произошла устроенная католиками массовая резня гугенотов. В Париже в этот день погибло около 3 тысяч человек. В погромах, охвативших всю Францию, погибло еще около 30 тысяч гугенотов. После кровавых событий около 200 тысяч гугенотов бежали в соседние государства.

До Варфоломеевской резни во Франции во Франции происходили и другие массовые убийства гугенотов католиками, например, «Мишелада» в Ниме в 1567 году.

Изобретение картофельных чипсов

История картофельных чипсов началась в 1853 году. Ужиная в гостинице на курорте Саратога-Спрингс, американский железнодорожный магнат пожаловался на слишком толстый картофель фри. Повар, Джордж Крам, решил подшутить над гостем: он нарезал картофель ломтиками толщиной с бумажный лист и обжарил в масле. Блюдо неожиданно понравилось магнату и его друзьям. Вскоре чипсы стали фирменным блюдом ресторана.

Появление термина «мыльная опера»

Первые мыльные оперы появились на радио. Они выходили по будням в дневное время, когда их могли слушать домохозяйки. В США во время таких эфиров часто рекламировали мыло. Вскоре журналисты прозвали драматические радиосериалы «мыльными операми». Впервые это словосочетание появилось в газете «Крисчен сэнчури» 24 августа 1938 года.

Ядерный взрыв «Кратон-3» в Якутии

24 августа 1978 года на объекте «Кратон-3» в Якутии был произведен промышленный ядерный взрыв мощностью 19 килотонн. Из-за допущенных нарушений возникло радиоактивное облако. Оно накрыло экспедиционный лагерь с населением 80 человек. Все получили разные дозы облучения. Всего, с 1974 по 1987 годы, на территории Якутии было произведено 12 подземных мирных ядерных взрывов.

Источник: LEhAN/CC BY-SA 4.0

Взрывы на самолетах в 2004 году

24 августа 2004 года в результате терактов потерпели катастрофу российские самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3. Первый лайнер выполнял рейс из Москвы в Сочи, второй — из Москвы в Волгоград. Оба самолета вылетели из аэропорта Домодедово в Москве и через час с небольшим после взлета были взорваны практически одновременно террористками-смертницами. Всего погибли 90 человек.

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