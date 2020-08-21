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12:36 (мск), источник: Daily Storm

В Турции православный монастырь превратили в мечеть

Желание о преобразовании озвучили еще в 2019 году, сегодня, 21 августа, президент подписал соответствующий указ.

Источник: Reuters
Фоторепортаж
В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей

Монастырь Хора в Стамбуле, где располагалась церковь Христа Спасителя в Полях, превратили в мечеть. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 августа отменил решение Совета министров 1945 года об использовании мечети Кахрие в качестве музея и музейного хранилища. Монастырь Хора уже передали Управлению по делам религии и открыли для поклонений. Об этом сообщила турецкая правительственная газета Resmi Gazete.

«Часть мечети Кахрие, расположенная в районе Фатих в Стамбуле, была выделена Министерству образования для использования в качестве музея и музейного хранилища. Это решение Совета министров 1945 года отменяется решением 19-го управления Государственного совета. Руководство мечети Кахрие передается главе по делам религии», — сообщается в Resmi Gazete.

По данным греческого общественного телевидения, все византийские фрески собора будут закрыты.

Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками. Он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии.
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Превращение в мечеть: как теперь выглядит изнутри собор Святой Софии

«Он передается в Управление по делам религий, и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть», — заявил телеканал ERT.

Монастырь Хора возвели в 534 году, в 1511-м его преобразовали в мечеть Кахрие. 74 года назад по решению турецкого Совета министров она стала музеем. Высший административный суд Турции в 2019 году принял решение о возвращении монастырю статуса мечети. Желание Госсовета было исполнено спустя год, когда президент Турции издал соответствующий указ.

В июле 2020 года еще один православный монастырь превратили в мечеть. 10 июля Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии. Это решение позволило проводить в здании мусульманские богослужения. Незадолго до этого Госсовет республики аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей. Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара вправе изменить статус собора без учета мнений других государств. Ранее ЮНЕСКО напомнило властям Турции, что они не могут изменять статус собора Святой Софии без согласия Комитета всемирного наследия.

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В марте 2019 года Эрдоган выступил с предложением сменить музейный статус собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле. 29 мая 2020 года, в годовщину падения Константинополя, в соборе произошло первое чтение Корана. 2 июля 2020 года Госсовет Турции 17 минут обсуждал вопрос перевода собора в статус мечети. В тот же день Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента.

7 июля 385 депутатов Госдумы поддержали обращение к Великому национальному собранию Турции с просьбой сохранить музейный статус Айя-Софии в Стамбуле. В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что собор Святой Софии в Стамбуле — это «символ межрелигиозного согласия», привлекающий огромное количество паломников со всего света, и поэтому Турция не должна превращать его в мечеть.

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