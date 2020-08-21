Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
16В Бейруте произошел сильный взрыв
14:38 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Лучше сервис, выше спрос: как проходит курортный сезон в Крыму

Корреспондент ТАСС узнавал, как отдыхают россияне, избравшие Крым вместо заграничных курортов.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Российские туристы этим летом предпочли отечественные морские курорты заграничным и перспективе оказаться в карантине в другой стране. Одним из самых востребованных направлений в этом сезоне стал Крым.

Курортный сезон на полуострове стартовал 15 июня, когда отели и санатории региона начали размещать местных жителей, а с 1 июля стали принимать туристов и из других частей России. За прошлый месяц Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.

Как убедились корреспонденты ТАСС, в Крыму этим летом отдыхают жители из самых разных российских регионов, которые рассказали, как изменился туризм на побережье и чем он отличается от зарубежного.

«Займите место на пляже»

Большой популярностью у туристов, которые хотят добраться до Южного берега Крыма (ЮБК), пользуется троллейбус № 52, который курсирует по маршруту Симферополь — Ялта, самому протяженному в мире. Корреспондент ТАСС решил присоединиться к отдыхающим и вместе с ними добраться таким образом до моря.

Русский атом
75 лет великой мечты

Передвигаться по салону троллейбуса не так-то просто — он загроможден чемоданами, а пассажиры заняли места у окон, чтобы любоваться Южнобережным шоссе. Все они без масок, однако водитель сидит в ней. По дороге к морю то и дело небольшие заторы из автомобилей с номерами всех регионов страны.

Петербурженка Анна, отдыхающая в Алуште, делится впечатлениями, что в Крыму эпидемия не чувствуется совсем. «В отличие от Петербурга, здесь ничего нет», — отмечает она.

По словам москвича Юрия Захаров, который отдыхает в Крыму второй год подряд, этим летом после запуска четырехполосного движения по трассе «Таврида» автотуристам стало гораздо комфортнее:

В прошлом году в пробке почти девять часов простояли. А в этом году вообще «на ура» — мы и в Симферополь съездили, и в зоопарк.

Ирина, еще одна туристка из Москвы, жалуется, что люди на курорте не соблюдают ни масочный режим, ни социальную дистанцию и просит не подходить к ней ближе 1,5 метра. «Мы в Москве привыкли к этому, стараемся самостоятельно это делать, то есть не подходить близко, если заходим в магазин, надеваем маски. Нас напрягает то, что люди не соблюдают масочный режим», — признается она.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В обход дворцов

На пике популярности в этом курортном сезоне музеи-заповедники и знаменитые дворцы на Южном берегу Крыма. Их стараются включить в свою обязательную программу практически все туристы. По данным министерства культуры республики, дворцы и музеи Крыма после открытия в условиях пандемии за полтора месяца посетили более 500 тыс. человек, а с начала года — около 800 тыс. Однако правила их посещения претерпели значительные изменения.

Новость
Российские туристы назвали главные минусы отечественных курортов

Так, в Воронцовский дворец в Алупке теперь вход только небольшими группами по 10 человек. При этом все должны быть в масках и обрабатывать руки антисептиком.

Несмотря на жару, отдыхающие с пониманием относятся к предупредительным мерам. Из-за необходимости соблюдения социальной дистанции и снижения вероятности контактов было решено закрыть южную галерею дворца и внутренний двор для сквозного прохода, поэтому посетителям приходится делать большой крюк по парку.

А на экскурсии по Массандровскому дворцу на одной из дверей висит табличка «Изолятор». «Это не для туристов, а для сотрудников музея на случай, если придут на работу с температурой», — поясняет экскурсовод.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Горы и степи

В Крыму работают уже 815 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства соблюдать требования Роспотребнадзора. В этом году гораздо популярнее стал отдых в автокемпингах и негрупповые экскурсионные туры.

Новость
Россияне снова бронируют заграничный Новый год

Так, у начала подъема на плато, где расположен пещерный город Эски-Кермен, в полдень уже нет свободных мест на парковке. Билеты продаются в кассах Бахчисарайского музея-заповедника и стоят недорого, однако экскурсии для туристов, несмотря на то, что многие этим интересуются, не предусмотрены.

Туристы, бывавшие здесь раньше, отмечают, что в пещерном городе появились информационные таблички, а территория стала чище и ухоженней. Однако сфотографироваться на фоне развалин или холмов так, чтобы в кадр не попали другие посетители Эски-Кермен, достаточно трудно.

«В прошлом году были — народу было меньше! — отмечает мужчина в шляпе. — А сейчас столько народу! Кажется, все пляжи опустели — сюда все поехали».

Любители активного отдыха, которым не нужен комфорт, отправляются в западную часть полуострова — на мыс Тарханкут. Здесь самый большой в Крыму автокемпинг, который может принять около 2 тыс. человек. Сюда чаще всего приезжают дайверы и рыбаки.

Заселяющиеся в кемпинг Владимир и Ольга из Тюмени, которые провели в пути около трех суток и преодолели более 3 тыс. километров, на условия проживания не жалуются, но считают, что благоустройства все же еще не хватает:

Время палаток, в принципе, уже прошло. Здесь домики с кондиционерами, но все удобства на улице, вокруг на территории ни одного деревца, голая степь, а хочется уюта.

На Тарханкутском полуострове и мысе Большой Атлеш множество сквозных гротов и бухт преобладает другой вид туризма — туда приезжают те, кто выбирает «отдых отшельника». Добраться к ним можно только с моря или спустившись по натянутым тросам со скал — с высоты примерно девятиэтажного дома. Они живут здесь по несколько месяцев, ведя натуральное хозяйство и питаясь рыбой.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

«Заработать здесь и сейчас

Несмотря на то, что некоторые туристы указывают на высокие цены на перелет и гостиницы в Крыму, в региональном министерстве туризма отмечают, что стоимость авиабилетов по ряду направлений, наоборот, снизилась от 15 до 25%. В некоторых сегментах удалось снизить и стоимость номеров. «Был рост примерно 15−20% в премиальных отелях на оставшиеся немногочисленные номера, в то время как большинство бронирований было произведено заранее по ценам прошлого года и ниже прошлого года. Кроме того, большое количество броней было перенесено с мая-июня, когда туризм был невозможен», — сообщил ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Новость
«Коронавируса нет, масок не требуем». Отельеры Крыма забыли про меры безопасности

Однако вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, который сам провел три месяца самоизоляции в Крыму, убежден, что ценовая политика на полуострове изменилась и отельеры стараются заработать «здесь и сейчас». «Я увидел, что многие классифицированные объекты размещения, которые я хорошо знаю, подняли цены в 2−3 раза. Они мне рассказывают про динамическое ценообразование, но это позиция просто заработать, потому что «завтра вторая волна, вчера была пандемия, денег нет, не знаем, где взять людей», — рассказывает Волков.

Уровень сервиса при этом также стал повышаться, отмечает вице-президент ОСИГ. «Многие перестали жить одним сезоном. Это хороший тренд — создавать дополнительные условия, чтобы гости приехали еще: анимацию организовали, готовить стали вкусно, для детей что-то сделали, трансфер включили в проживание. Это “турецкий” сервис, когда облизывают гостя начиная уже с автобуса. Многие стали сами добавлять экскурсионку, договариваться с объектами посещения: винодельнями, сыроварнями, парками — это очень правильный подход, чтобы вовлечь туристов и показать Крым с другой стороны, что здесь невероятно круто, потрясающая культура, объекты, которых нет нигде в мире», — поясняет Волков.

Власти отмечают, что по ряду экономических показателей этот сезон не уступает, а даже превосходит прошлогодний. «Каким он будет в целом, конечно, здорово будет зависеть от осени, от того, насколько благополучной будет эпидемическая ситуация и возможность продлить курортный сезон в регионе», — отметил Волченко.

Сергей Павлив (Симферополь, Ялта)

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новые требования к автомобильным аптечкам. Что изменится для водителей
МВФ дал прогноз о последствиях второй волны пандемии COVID-19
Лукашенко: «проблему» в Белоруссии решим в ближайшие дни
Врач назвал предварительный диагноз Навального
Ученые объяснили причины повторного заражения коронавирусом
Россию ждет аномальное потепление в конце августа
Таможенники Екатеринбурга нашли сокровища в самоваре (видео)
Чем обернется возможная победа Байдена над Трампом
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
7 звезд, которые родили от женатых мужчин
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Hi-Tech
Посмотрите, как летает советский МиГ-31 в стратосфере Они поднимаются на высоту около 20 км
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 308
Как я провел лето. 239
Достали 110
А вот если...... 99
Кино
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова По слухам, актер переезжает в Санкт-Петербург
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
"Не хорошая квартира" 210
Имя Жасмин 168
Проф выгорание 126
Тема про лотки 76
Леди
10 самых красивых платьев: где купить дешевые (фото) Мы нашли 10 лучших моделей для любой фигуры
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь