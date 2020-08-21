14:38 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
Лучше сервис, выше спрос: как проходит курортный сезон в Крыму
Корреспондент ТАСС узнавал, как отдыхают россияне, избравшие Крым вместо заграничных курортов.
СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Российские туристы этим летом предпочли отечественные морские курорты заграничным и перспективе оказаться в карантине в другой стране. Одним из самых востребованных направлений в этом сезоне стал Крым.
Курортный сезон на полуострове стартовал 15 июня, когда отели и санатории региона начали размещать местных жителей, а с 1 июля стали принимать туристов и из других частей России. За прошлый месяц Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.
Как убедились корреспонденты ТАСС, в Крыму этим летом отдыхают жители из самых разных российских регионов, которые рассказали, как изменился туризм на побережье и чем он отличается от зарубежного.
Большой популярностью у туристов, которые хотят добраться до Южного берега Крыма (ЮБК), пользуется троллейбус № 52, который курсирует по маршруту Симферополь — Ялта, самому протяженному в мире. Корреспондент ТАСС решил присоединиться к отдыхающим и вместе с ними добраться таким образом до моря.
Передвигаться по салону троллейбуса не
Петербурженка Анна, отдыхающая в Алуште, делится впечатлениями, что в Крыму эпидемия не чувствуется совсем. «В отличие от Петербурга, здесь ничего нет», — отмечает она.
По словам москвича Юрия Захаров, который отдыхает в Крыму второй год подряд, этим летом после запуска четырехполосного движения по трассе «Таврида» автотуристам стало гораздо комфортнее:
В прошлом году в пробке почти девять часов простояли. А в этом году вообще «на ура» — мы и в Симферополь съездили, и в зоопарк.
Ирина, еще одна туристка из Москвы, жалуется, что люди на курорте не соблюдают ни масочный режим, ни социальную дистанцию и просит не подходить к ней ближе 1,5 метра. «Мы в Москве привыкли к этому, стараемся самостоятельно это делать, то есть не подходить близко, если заходим в магазин, надеваем маски. Нас напрягает то, что люди не соблюдают масочный режим», — признается она.
На пике популярности в этом курортном сезоне
Так, в Воронцовский дворец в Алупке теперь вход только небольшими группами по 10 человек. При этом все должны быть в масках и обрабатывать руки антисептиком.
Несмотря на жару, отдыхающие с пониманием относятся к предупредительным мерам.
А на экскурсии по Массандровскому дворцу на одной из дверей висит табличка «Изолятор». «Это не для туристов, а для сотрудников музея на случай, если придут на работу с температурой», — поясняет экскурсовод.
В Крыму работают уже 815 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства соблюдать требования Роспотребнадзора. В этом году гораздо популярнее стал отдых в автокемпингах и негрупповые экскурсионные туры.
Так, у начала подъема на плато, где расположен пещерный город
Туристы, бывавшие здесь раньше, отмечают, что в пещерном городе появились информационные таблички, а территория стала чище и ухоженней. Однако сфотографироваться на фоне развалин или холмов так, чтобы в кадр не попали другие посетители
«В прошлом году были — народу было меньше! — отмечает мужчина в шляпе. — А сейчас столько народу! Кажется, все пляжи опустели — сюда все поехали».
Любители активного отдыха, которым не нужен комфорт, отправляются в западную часть полуострова — на мыс Тарханкут. Здесь самый большой в Крыму автокемпинг, который может принять около 2 тыс. человек. Сюда чаще всего приезжают дайверы и рыбаки.
Заселяющиеся в кемпинг Владимир и Ольга из Тюмени, которые провели в пути около трех суток и преодолели более 3 тыс. километров, на условия проживания не жалуются, но считают, что благоустройства все же еще не хватает:
Время палаток, в принципе, уже прошло. Здесь домики с кондиционерами, но все удобства на улице, вокруг на территории ни одного деревца, голая степь, а хочется уюта.
На Тарханкутском полуострове и мысе Большой Атлеш множество сквозных гротов и бухт преобладает другой вид туризма — туда приезжают те, кто выбирает «отдых отшельника». Добраться к ним можно только с моря или спустившись по натянутым тросам со скал — с высоты примерно девятиэтажного дома. Они живут здесь по несколько месяцев, ведя натуральное хозяйство и питаясь рыбой.
Несмотря на то, что некоторые туристы указывают на высокие цены на перелет и гостиницы в Крыму, в региональном министерстве туризма отмечают, что стоимость авиабилетов по ряду направлений, наоборот, снизилась от 15 до 25%. В некоторых сегментах удалось снизить и стоимость номеров. «Был рост примерно 15−20% в премиальных отелях на оставшиеся немногочисленные номера, в то время как большинство бронирований было произведено заранее по ценам прошлого года и ниже прошлого года. Кроме того, большое количество броней было перенесено с
Однако
Уровень сервиса при этом также стал повышаться, отмечает
Власти отмечают, что по ряду экономических показателей этот сезон не уступает, а даже превосходит прошлогодний. «Каким он будет в целом, конечно, здорово будет зависеть от осени, от того, насколько благополучной будет эпидемическая ситуация и возможность продлить курортный сезон в регионе», — отметил Волченко.
Сергей Павлив (Симферополь, Ялта)