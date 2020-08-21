13:44 (мск), источник: Ведомости
Ученые объяснили причины повторного заражения коронавирусом
Специалисты Массачусетской больницы (США) общего профиля объяснили причины возможного повторного заражения коронавирусом.
В ходе исследования умерших пациентов с COVID-19 выяснилось, что при заражении вирусом в организме человека не формируются герминативные центры, которые отвечают за иммунитет к вирусу. Иммунитет пациента к коронавирусу не является стойким, что может привести к повторному заражению, сообщил журнал Cell.
Медики изучили грудные лимфоузлы и селезенку умерших пациентов. Исследование показало, что при коронавирусе в лимфоузлах не формируются вспомогательные
После исчезновения антител человек может заразиться снова.