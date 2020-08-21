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13:44 (мск), источник: Ведомости

Ученые объяснили причины повторного заражения коронавирусом

Специалисты Массачусетской больницы (США) общего профиля объяснили причины возможного повторного заражения коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:27 MSK, 21.08
Инфицировано946 976+4 870
8.08
5212
9.08
5189
10.08
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Скончалось16 189+90
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Выздоровело761 333+5 820
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Инфицировано22 703 716+275 777
8.08
276814
9.08
266336
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Выздоровело14 560 735+211 039
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Источник: РИА "Новости"

В ходе исследования умерших пациентов с COVID-19 выяснилось, что при заражении вирусом в организме человека не формируются герминативные центры, которые отвечают за иммунитет к вирусу. Иммунитет пациента к коронавирусу не является стойким, что может привести к повторному заражению, сообщил журнал Cell.

Медики изучили грудные лимфоузлы и селезенку умерших пациентов. Исследование показало, что при коронавирусе в лимфоузлах не формируются вспомогательные Т-клетки, которые участвуют в образовании герминативных центров. Такие центры отвечают за гуморальный иммунитет человека: специальные молекулы в плазме крови защищают человека от коронавируса и атакуют вирус при его повторном попадании в организм.

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По данным исследования, Т-клетки не формируются из-за повышенного уровня цитокинов в местах образования герминативных центров. Из-за этого антитела к коронавирусу, которые формируются в организме человека, не могут защищать его продолжительное время.

После исчезновения антител человек может заразиться снова.

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