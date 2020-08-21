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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немецкий университет предложил гранты лентяям

Интересный социальный эксперимент.

Источник: Reuters

Получить приличный грант на сумму 1600 евро (около 140 тысяч рублей) может любой желающий бездельник в Германии. Университет изящных искусств в Гамбурге предложил три стипендии тем кандидатам (гражданам страны), которые не хотят ничего делать и готовы посвятить этому определенное время.

Желающим получить грант все же придется немного постараться: до 15 сентября им нужно будет сделать презентацию с пояснениями, чего они не хотят делать, как долго, почему не делать это так важно, и почему они считают себя идеальным кандидатом.
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Автор инициативы, архитектор и теоретик дизайна Фридрих фон Боррис, отметил, что это не шуточная программа стипендий, а вполне серьезное исследование сферы «активного ничегонеделания», которая кардинально отличается от запросов современного общества, вращающегося вокруг побед, достижений и развития.

Кандидаты на грант, например, могут не спать, не двигаться, не пользоваться смартфоном или ничего не покупать в течение заявленного времени. Все идеи и время они будут определять сами, а в январе 2021 года должны будут предоставить организаторам отчет о проведенном эксперименте, пишет The Guardian.

Катерина Гура

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