17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США выпустят 750 миллионов ГМО-комаров
Таким способом ученые борются с переносчиками опасных заболеваний.
Американские ученые планируют в ближайшее время выпустить на волю около 750 миллионов генетически модифицированных комаров вида Aedes aegypti. Именно эти насекомые переносят такие опасные заболевания, как желтая лихорадка, лихорадка денге, вирус Зика и другие.
«Усовершенствованные»
По словам ученых,
Отметим, что в июле американские специалисты научились менять пол комаров Aedes aegypti.
Катерина Гура