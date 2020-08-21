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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США выпустят 750 миллионов ГМО-комаров

Таким способом ученые борются с переносчиками опасных заболеваний.

Источник: AP 2020
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Американские ученые планируют в ближайшее время выпустить на волю около 750 миллионов генетически модифицированных комаров вида Aedes aegypti. Именно эти насекомые переносят такие опасные заболевания, как желтая лихорадка, лихорадка денге, вирус Зика и другие.

«Усовершенствованные» комары-самцы заменят собой химикаты и сократят популяцию своего вида. Их потомство будет исключительно женского пола и будет погибать сразу же на личиночной стадии. Такая стратегия была выбрана не случайно, ведь именно самки пьют кровь и таким образом переносят опасные заболевания.

По словам ученых, ГМО-комары не представляют угрозы для экосистемы, но в случае негативных последствий готовы быстро прекратить этот эксперимент. Пока генномодифицированных комаров выпустят лишь на архипелаге Флорида-Кис, пишет Oxitec.

Отметим, что в июле американские специалисты научились менять пол комаров Aedes aegypti.

Катерина Гура

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