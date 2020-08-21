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17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Две козы устроили драку на крыше полицейской машины

Фото «правонарушителей» появилось в соцсетях.

Полицейские британского острова Уайт, графство Хемпшир, поделились на своей странице в Facebook забавным снимком с двумя козами, дерущимися на крыше полицейской машины.

В своем посте стражи правопорядка рассказали, что прибыли на вызов на окраину Ньюпорта, где местные жители обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока офицеры вместе со взрывотехниками обезвреживали опасную находку, на их автомобиль запрыгнули две козы, которые решили устроить там поединок.

Полицейские сделали фото, прежде чем разогнать животных, пишет Metro. Сообщается, что в ходе драки козы незначительно повредили автомобиль.

Катерина Гура

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