19:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют в России
Минздрав России разрешил
«Цель клинического исследования — оценка безопасности и иммуногенности препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в российском реестре разрешений на проведение клинических исследований.
В испытаниях примут участие 150 человек. Их будут проводить четыре медицинских учреждения в Москве и
Ранее российская фармкомпания «Р-Фарм» договорилась с AstraZeneca о производстве и поставках оксфордской вакцины от COVID-19. Сейчас в мире зарегистрирована одна вакцина — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа. О регистрации сообщил президент России Владимир Путин. Ее клинические испытания еще не завершены. Массовую вакцинацию начнут проводить до их завершения, и она будет добровольной.