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19:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют в России

Минздрав России разрешил британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca (разрабатывает вакцину против коронавируса вместе с учеными Оксфордского университета) проводить третий, заключительный этап клинических испытаний своего препарата в России, сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

«Цель клинического исследования — оценка безопасности и иммуногенности препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в российском реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В испытаниях примут участие 150 человек. Их будут проводить четыре медицинских учреждения в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе — НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова.

Ранее российская фармкомпания «Р-Фарм» договорилась с AstraZeneca о производстве и поставках оксфордской вакцины от COVID-19. Сейчас в мире зарегистрирована одна вакцина — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа. О регистрации сообщил президент России Владимир Путин. Ее клинические испытания еще не завершены. Массовую вакцинацию начнут проводить до их завершения, и она будет добровольной.

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