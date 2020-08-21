Глава ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 будет побеждена менее чем за два года

Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Что касается пандемии COVID-19, то «вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса», чем это было сто лет назад, пояснил генеральный директор, добавив: «Но в то же время у нас есть технологии и знания, чтобы его остановить».
Таким образом, продолжил он, осложняющими борьбу с инфекцией обстоятельствами являются сейчас глобализация и большое число связей, а преимуществом — наличие более совершенных технологий.
«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он выразил в этой связи надежду на создание вакцины от коронавируса и на «максимальное использование имеющихся инструментов» в борьбе с инфекцией.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.