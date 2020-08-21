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22:16 (мск), источник: ТАСС

Глава ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 будет побеждена менее чем за два года

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) менее чем за два года. Такое мнение он высказал в пятницу на брифинге в Женеве.

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Источник: Reuters

Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Что касается пандемии COVID-19, то «вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса», чем это было сто лет назад, пояснил генеральный директор, добавив: «Но в то же время у нас есть технологии и знания, чтобы его остановить».

Таким образом, продолжил он, осложняющими борьбу с инфекцией обстоятельствами являются сейчас глобализация и большое число связей, а преимуществом — наличие более совершенных технологий.

«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он выразил в этой связи надежду на создание вакцины от коронавируса и на «максимальное использование имеющихся инструментов» в борьбе с инфекцией.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

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