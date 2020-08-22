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09:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам объяснили новые правила регистрации автомобилей в МФЦ

В ГИБДД объяснили россиянам новые правила регистрации автомобилей в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Информация опубликована на сайте МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее 21 августа сообщалось, что россиянам разрешили регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также с 1 июля в России начали действовать новые правила для водителей. Они касаются импорта праворульных машин и регистрации тюнингованных автомобилей. Кроме того, вступят новые правила выдачи разрешений на изменение конструкции автомобиля.

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