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08:51 (мск), источник: Известия

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает издание Crónica Uno 21 августа.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

По словам министра здравоохранения Венесуэлы Карлоса Альварадо, в очередном испытании препарата готовы участвовать 500 добровольцев.

Также Альварадо сообщил, что правительство договорилось с разработчиком вакцины Sinovac Biotech (Китай) о проведении третьего этапа исследований их препарата в стране.

Ранее стало известно, что Россия поставит Мексике 2 тыс. доз вакцины от коронавируса для проведения третьего этапа клинических испытаний.

По словам главы мексиканского МИДа Марсело Эбрарда, исследования вакцины начнутся уже в сентябре.

Вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19, его разработали специалисты Центра им. Н. Гамалеи. Минздрав уже объявил о запуске ее в производство.

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