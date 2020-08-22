Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

По словам министра здравоохранения Венесуэлы Карлоса Альварадо, в очередном испытании препарата готовы участвовать 500 добровольцев.
Также Альварадо сообщил, что правительство договорилось с разработчиком вакцины Sinovac Biotech (Китай) о проведении третьего этапа исследований их препарата в стране.
Ранее стало известно, что Россия поставит Мексике 2 тыс. доз вакцины от коронавируса для проведения третьего этапа клинических испытаний.
По словам главы мексиканского МИДа Марсело Эбрарда, исследования вакцины начнутся уже в сентябре.
Вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19, его разработали специалисты Центра им. Н. Гамалеи. Минздрав уже объявил о запуске ее в производство.